Nokia та Ericsson вирішили піти з Росії: оператори мобільного зв'язку можуть постраждати

Журналісти пишуть, що компанії повністю припинять діяльність у РФ вже до кінця 2022 року.

Компанії Ericsson (Швеція) та Nokia (Фінляндія) заявили, що до кінця року повністю зупинять свою діяльність у Росії. Про це пише видання Reuters.

Повідомляється, що Ericsson ще у квітні призупинила свою діяльність у Росії на невизначений термін. А ось Nokia і раніше заявляла, що повністю піде з країни. І ось, як пише видання, представник Nokia 29 серпня заявив, що компанія повністю йде з РФ, поки не завершать "юридичне закриття".

Журналісти також написали, що компанія Ericsson, яка відправила своїх співробітників в оплачувану відпустку на початку цього року, також зафіксувала резерв у розмірі 900 мільйонів крон (95 мільйонів доларів США) у першому кварталі на покриття знецінення активів та інших надзвичайних витрат, пов'язаних із переїздом. У матеріалі сказано, що компанія має близько 400 співробітників у РФ, які отримають фіндопомогу у зв'язку з втратою робочих місць.

Nokia, яка має близько 2000 співробітників у Росії, заявила, що продовжить обслуговування критично важливих мереж, оскільки зобов'язана виконати "договірні та гуманітарні зобов'язання".

ЗМІ пишуть, що оскільки Ericsson і Nokia повністю підуть з Росії, оператори мобільного зв'язку країни МТС і Tele2 стануть залежнішими від китайських компаній, таких як Huawei та ZTE.

Чим займаються Ericsson та Nokia

Ericsson, компанія зі штаб-квартирою у Стокгольмі, займається виробництвом телекомунікаційного обладнання. Nokia Corporation — фінська транснаціональна компанія, виробник телекомунікаційного обладнання для мобільних мереж. Штаб-квартира знаходиться в Еспоо, місті-супутнику Гельсінкі.

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