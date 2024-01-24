Пожар на Эйфелевой башне: в сети завирусился ролик, сгенерированный ИИ (видео)

По словам журналистов, кадры с пожаром на главной достопримечательности Парижа сгенерированы искусственным интеллектом.

В середине января в сети завирусилось видео и фото горящей Эйфелевой башни. Главная достопримечательность Парижа окутана пламенем и клубами дыма, а на фоне этого звучат сирены пожарных машин. Однако оказалось, что это фейк, созданный с помощью искусственного интеллекта Midjourney V6. Об этом пишет издание The Local France.

Как отмечают в источнике, недостоверные видео и фото горящей Эйфелевой башни легко проверить, достаточно зайти на сайт с прямой трансляцией. Никаких повреждений и следов пожара там не видно.

Тем не менее, как сообщает ВВС, видео с горящей Эйфелевой башней набрали миллионы просмотров.

На сайте полиции Парижа нет отчета о пожаре. Также о том, что конструкция была повреждена, не сообщала в своем фейсбуке и мэр города Анн Идальго.

Отметим, что это не первый случай создания кадров возгорания при помощи искусственного интеллекта. Так в октябре 2023 года нейросеть Unreal Engine 5 сгенерировала видео горящего авто.

Напомним, что канадский художник и продюсер Элвис Дин использовал нейросеть Midjourney для создания комикса. Поначалу Элвис Дин пытался ограничиться только текстовым описанием внешности персонажей, но они каждый раз получались разными, тогда он изменил подход и взял в качестве прообраза актеров.

А также пользователи сети запросили у нейросети создать изображение по запросу "русский военный корабль" — в результате система выдала судно, на мачтах которых установлены купола.