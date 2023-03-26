Эйфелева башня в Париже: эксперт выяснил, что могло вдохновить Ван Гога на шедевр "Звездная ночь"

По словам искусствоведа Джеймса Холла, художник-постимпрессионист идеализировал древний Египет и кипарисы. Альтернативой пирамидам и природе стала металлоконструкция в Париже.

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Нидерландский художник-постимпрессионист Винсент Ван Гог мог вдохновиться на создание шедевра "Звездная ночь" Эйфелевой башней. Об этом написала искусствовед и арт-критик Джеймс Холл в общении с британской газетой The Guardian.

Искусствоведы долго пытались объяснить, что вдохновило живописца на создание картины, в которой изображено предрассветное небо над вымышленным городом. Художник начал серию в июне 1889 года, вскоре после того, как башню в Париже открыли как главную достопримечательность Международной выставки.

Открытие башни сопровождалось захватывающим ночным пиротехническим шоу, электрическим светом и взрывами, которые повторяются в "музыке звезд, неба и облаков" картины Ван Гога, отметил Холл.

Для Ван Гога кипарис — природная альтернатива Эйфелевой башне, говорят искусствоведы Фото: AFP

"Для Ван Гога кипарис — природная альтернатива Эйфелевой башне, а "Звездная ночь" — это сельский и космический аналог светового шоу на открытии выставки. В июне 1889 года Ван Гог писал брату Тео: "Кипарисы все еще занимают меня. Я хотел бы сделать с ними что-то вроде полотен подсолнухов. Я удивлен, никто еще не написал их такими, как я их вижу. Они прекрасен линиями и пропорциями, как египетский обелиск", — рассказал искусствовед.

Ван Гог идеализировал древний Египет, а Эйфелеву башню рекламировали как символ французского технологического мастерства, даже более впечатляющая, чем пирамиды, добавляет он.

Джеймс Холл замечает, что в 1886 году, когда Ван Гог только прибыл в Париж, был объявлен конкурс на строительство памятника, победителем которого стал инженерный проект специалиста по проектированию металлических конструкций Гюстава Эйфеля.

В 1887 году в парижской газете было опубликовано письмо с подписью знаменитых художников и писателей, в котором проект называли "головокружительно нелепой башней". К моменту отъезда Ван Гога из Парижа в феврале 1888 года ее конструкция возвышалась над горизонтом.

"Звездная ночь" Ван Гога — это ответ природы и истории на дрожащий металлический монстр Эйфеля, который стремился превзойти египтян. Обелиск-кипарис возвышается над Сен-Реми и его церковным шпилем почти так же, как 300-метровая Эйфелева башня над Парижем", — приводит специалист аналогии.

В мае в музее Метрополитен в Нью-Йорке пройдет первая выставка, посвященная увлечению Ван Гога вечнозелеными растениями. На ней покажут полотна "Звездная ночь" и "Пшеничное поле с кипарисами".

Напомним, что эко-активисты облили томатным супом Heinz картину Ван Гога "Подсолнухи" стоимостью около $40 млн, шедевр хранится в Национальной галерее Лондона.

В авгесте 2022 года британские ученые нашли картину двух борющихся обнаженных мужчин, авторства Винсента Ван Гога.