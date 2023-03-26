Ейфелева вежа у Парижі: експерт з'ясував, що могло надихнути Ван Гога на шедевр "Зоряна ніч"

За словами мистецтвознавця Джеймса Холла, художник-постімпресіоніст ідеалізував стародавній Єгипет та кипариси. Альтернативою пірамідам та природі стала металоконструкція у Парижі.

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Нідерландський художник-постімпресіоніст Вінсент Ван Гог міг надихнутися на створення шедевра "Зоряна ніч" Ейфелевої вежі. Про це написав мистецтвознавець та арт-критик Джеймс Холл у спілкуванні з британською газетою The Guardian.

Мистецтвознавці довго намагалися пояснити, що надихнуло живописця створення картини, у якій зображено передсвітанкове небо над вигаданим містом. Художник розпочав серію у червні 1889 року, невдовзі після того, як вежу в Парижі відкрили як головну пам'ятку Міжнародної виставки.

Відкриття вежі супроводжувалося захопливим нічним піротехнічним шоу, електричним світлом та вибухами, які повторюються у "музиці зірок, неба та хмар" картини Ван Гога, зазначив Холл.

Для Ван Гога кипарис — природна альтернатива Ейфелевій вежі, кажуть мистецтвознавці Фото: AFP

"Для Ван Гога кипарис — природна альтернатива Ейфелевій вежі, а "Зоряна ніч" — це сільський і космічний аналог світлового шоу на відкритті виставки. У червні 1889 Ван Гог писав брату Тео: "Кипариси все ще займають мене. Я хотів би зробити з ними щось на зразок полотен соняшників. Я здивований, ніхто ще не написав їх такими, як я їх бачу. Вони прекрасні лініями та пропорціями, як єгипетський обеліск", — розповів мистецтвознавець.

Ван Гог ідеалізував стародавній Єгипет, а Ейфелеву вежу рекламували як символ французької технологічної майстерності, що навіть більш дивовижніша, ніж піраміди, додає він.

Джеймс Холл зауважує, що у 1886 році, коли Ван Гог тільки прибув до Парижа, було оголошено конкурс на будівництво пам'ятника, переможцем якого став інженерний проєкт спеціаліста з проєктування металевих конструкцій Гюстава Ейфеля.

У 1887 році в паризькій газеті було опубліковано лист за підписом знаменитих художників і письменників, в якому проєкт називали "запаморочливо безглуздою вежею". На момент від'їзду Ван Гога з Парижа в лютому 1888 року її конструкція височіла над горизонтом.

"Зоряна ніч" Ван Гога — це відповідь природи та історії на тремтливий металевий монстр Ейфеля, який прагнув перевершити єгиптян. Обеліск-кипарис підноситься над Сен-Ремі та його церковним шпилем майже так само, як 300-метрова Ейфелева вежа над Парижем», — наводить фахівець аналогії.

У травні в музеї Метрополітен у Нью-Йорку пройде перша виставка, присвячена захопленню Ван Гога вічнозеленими рослинами. На ній покажуть полотна "Зоряна ніч" та "Пшеничне поле з кипарисами".

Нагадаємо, що екоактивісти облили томатним супом Heinz картину Ван Гога "Соняшники" вартістю близько $40 млн, шедевр зберігається в Національній галереї Лондона.

У серпні 2022 року британські вчені знайшли картину двох оголених чоловіків, що борються, авторства Вінсента Ван Гога.