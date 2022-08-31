Вчені виявили раніше невідому картину Ван Гога (фото)

Експертам поки невідомо, чому Ван Гог зафарбував двох борців, оскільки художники зазвичай повторно використовують полотно або для економії коштів, або тому, що вони незадоволені результатом.

Під час свого недавнього дослідження британські вчені відтворили прихований портрет двох голих чоловіків, які борються, намальованих легендарним голландським художником Вінсентом Ван Гогом через 135 років після його створення, пише Express.

Виявлений твір знаходився під шаром іншого твору художника — квіткової картини. Ван Гог повторно використав полотно.

Під час проєкту, який тривав 5 місяців, нейробіолог Ентоні Бурашед та фізик Джордж Канн, кандидати наук в Університетському коледжі Лондона, відтворили картину у повному кольорі за допомогою тривимірних текстурованих мазків.

Працюючи разом з математиком та креативним директором Єспером Ерікссоном, двоє вчених використовували рентгенівські промені, штучний інтелект та 3D-друк для досягнення найкращого результату.

"Зображення борців намальовано під "Натюрмортом з луговими квітами та трояндами", створеним у 1886-1887 роках олією на полотні розміром 100 х 80 с", — зазначили експерти.

[ + – ] Картина з борцями була намальована під "Натюрмортом із луговими квітами та трояндами"

Наразі картина знаходиться у голландському музеї Креллер-Мюллер.

Дослідники навчили алгоритм моделювати те, як могла виглядати оригінальна картина, виходячи з мазків голландського художника, використаних у сотнях різних робіт.

"Наскільки наш варіант схожий на оригінальну картину, зараз неможливо сказати. Однак те, що ми створили, є дуже переконливим і є найкращим припущенням, яке ми можемо сьогодні отримати за допомогою сучасних технологій", — пояснили фахівці.

Проте вони визнали, що технологія недосконала, оскільки хоча рентген і виявляє широкі контури, це статистичний метод інтерпретації.

Вченим невідомо, чому Ван Гог зафарбував двох борців, оскільки художники зазвичай повторно використовують полотно для економії коштів, або тому, що вони незадоволені результатом.

Нагадаємо, що раніше вчені виявили інший невідомий витвір Ван Гога. Ним виявився його автопортрет. Вченим знадобилися десятиліття, щоб виявити автопортрет легендарного художника, захований під його картиною "Голова селянки".