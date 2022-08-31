Ученые обнаружили ранее неизвестную картину Ван Гога (фото)

Экспертам пока неизвестно, почему Ван Гог закрасил двух борцов, поскольку художники обычно повторно используют холст либо для экономии средств, либо потому, что они недовольны результатом.

В ходе своего недавнего исследования британские ученые воссоздали скрытый портрет двух борющихся обнаженных мужчин, нарисованных легендарным голландским художником Винсентом Ван Гогом спустя 135 лет после его создания, пишет Express.

Обнаруженное произведение находилась под слоем другого творения художника — цветочной картины. Ван Гог повторно использовал холст.

В ходе проекта, который длился 5 месяцев, нейробиолог Энтони Бурашед и физик Джордж Канн, кандидаты наук в Университетском колледже Лондона, воссоздали картину в полном цвете с помощью трехмерных текстурированных мазков.

Работая вместе с математиком и креативным директором Йеспером Эрикссоном, два ученых использовали рентгеновские лучи, искусственный интеллект и 3D-печать для достижения наилучшего результата.

"Изображение борцов было нарисовано под "Натюрмортом с луговыми цветами и розами", созданной в 1886-1887 годах маслом на холсте размером 100 х 80 с", — отметили эксперты.

[ + – ] Картина с борцами была нарисована под "Натюрмортом с луговыми цветами и розами"

В настоящее время картина находится в голландском музее Креллер-Мюллер.

Исследователи обучили алгоритм моделировать то, как могла выглядеть оригинальная картина, основываясь на мазках голландского художника, использованных в сотнях различных работ.

"Насколько наш вариант похож на оригинальную картину, на данный момент невозможно сказать. Однако то, что мы создали — весьма убедительно и является лучшим предположением, которое мы можем сегодня получить с помощью современных технологий", — объяснили специалисты.

Тем не менее они признали, что технология несовершенна, так как хотя рентген и выявляет широкие очертания, это статистический метод интерпретации.

Ученым неизвестно, почему Ван Гог закрасил двух борцов, поскольку художники обычно повторно используют холст либо для экономии средств, либо потому, что они недовольны результатом.

Напомним, что ранее ученые обнаружили другое неизвестное творение Ван Гога. Им оказался его же автопортрет. Ученым потребовались десятилетия, чтобы обнаружить автопортрет легендарного художника, спрятанный под его картиной "Голова крестьянки".