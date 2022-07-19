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Скрывался под другой картиной: в Шотландии обнаружили ранее неизвестный автопортрет Ван Гога

Юлия Чайка
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картина Ван Гога, автопортрет, "Голова крестьянки", фото
Ван Гог повторно использовал холсты, чтобы сэкономить деньги

Сотрудникам Национальной галереи Шотландии потребовались десятилетия, чтобы обнаружить автопортрет легендарного художника, спрятанный под его картиной "Голова крестьянки".

В ходе своего недавнего исследования ученые из Национальной галереи Шотландии провели рентген картины Винсента Ван Гога и выявили ранее неизвестный автопортрет, спрятанный на обратной стороне, пишет NBC News.

На обратной стороне ранней работы "Голова крестьянки" (1884 г.) реставраторы заметили под слоями клея и картона профиль бородатого мужчины в шляпе с полями и шейном платке. Несмотря на то, что видна только левая сторона его лица, Ван Гог сохраняет напряженный, неотвратимый взгляд.

"Подобные моменты невероятно редки. Ван Гог был одним из самых важных и популярных художников в мире", — рассказала старший куратор Национальной галереи Шотландии Фрэнсис Фаул.

ученый, картина Ван Гога, фото
На обратной стороне ранней работы "Голова крестьянки" (1884 г.) реставраторы заметили под слоями клея и картона профиль бородатого мужчины

В отличие от некоторых более поздних автопортретов художника, левое ухо Ван Гога хорошо видно на рентгеновском снимке. Как известно, он отрезал его в декабре 1888 года после ссоры с коллегой-художником Полем Гогеном. Он умер два года спустя.

По мнению исследователей, автопортрет был сделан в ключевой момент карьеры Ван Гога, когда он познакомился с работами французских импрессионистов после переезда в Париж.

"Этот опыт оказал большое влияние на то, почему он выбрал более красочный и выразительный стиль живописи, которым так восхищаются сегодня", — объяснили эксперты.

Ван Гог экспериментировал с рисованием портретов, используя в качестве моделей как друзей, так и самого себя. Он повторно использовал холсты, чтобы сэкономить деньги. Как отмечают ученые, решение наклеить холст на картон перед обрамлением было принято в 1905 году.

"На тот момент "Крестьянка", очевидно, считалась более "законченной", чем автопортрет Ван Гога", — заключили специалисты.

Напомним, что ранее исследователи обнаружили скрытые детали под некоторыми шедеврами Пабло Пикассо. Помимо того, что специалисты узнали новые подробности о скрытых портретах и композициях, они еще и выяснили, как знаменитый художник с первых лет своей карьеры имел четкие идеи о том, как лучше сохранить свои работы.