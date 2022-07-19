Скрывался под другой картиной: в Шотландии обнаружили ранее неизвестный автопортрет Ван Гога

Сотрудникам Национальной галереи Шотландии потребовались десятилетия, чтобы обнаружить автопортрет легендарного художника, спрятанный под его картиной "Голова крестьянки".

В ходе своего недавнего исследования ученые из Национальной галереи Шотландии провели рентген картины Винсента Ван Гога и выявили ранее неизвестный автопортрет, спрятанный на обратной стороне, пишет NBC News.

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На обратной стороне ранней работы "Голова крестьянки" (1884 г.) реставраторы заметили под слоями клея и картона профиль бородатого мужчины в шляпе с полями и шейном платке. Несмотря на то, что видна только левая сторона его лица, Ван Гог сохраняет напряженный, неотвратимый взгляд.

"Подобные моменты невероятно редки. Ван Гог был одним из самых важных и популярных художников в мире", — рассказала старший куратор Национальной галереи Шотландии Фрэнсис Фаул.

[ + – ] На обратной стороне ранней работы "Голова крестьянки" (1884 г.) реставраторы заметили под слоями клея и картона профиль бородатого мужчины

В отличие от некоторых более поздних автопортретов художника, левое ухо Ван Гога хорошо видно на рентгеновском снимке. Как известно, он отрезал его в декабре 1888 года после ссоры с коллегой-художником Полем Гогеном. Он умер два года спустя.

По мнению исследователей, автопортрет был сделан в ключевой момент карьеры Ван Гога, когда он познакомился с работами французских импрессионистов после переезда в Париж.

"Этот опыт оказал большое влияние на то, почему он выбрал более красочный и выразительный стиль живописи, которым так восхищаются сегодня", — объяснили эксперты.

Ван Гог экспериментировал с рисованием портретов, используя в качестве моделей как друзей, так и самого себя. Он повторно использовал холсты, чтобы сэкономить деньги. Как отмечают ученые, решение наклеить холст на картон перед обрамлением было принято в 1905 году.

"На тот момент "Крестьянка", очевидно, считалась более "законченной", чем автопортрет Ван Гога", — заключили специалисты.

Напомним, что ранее исследователи обнаружили скрытые детали под некоторыми шедеврами Пабло Пикассо. Помимо того, что специалисты узнали новые подробности о скрытых портретах и композициях, они еще и выяснили, как знаменитый художник с первых лет своей карьеры имел четкие идеи о том, как лучше сохранить свои работы.