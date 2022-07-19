Ховався під іншою картиною: у Шотландії знайшли раніше невідомий автопортрет Ван Гога
Співробітникам Національної галереї Шотландії знадобилися десятиліття, щоб знайти автопортрет легендарного художника, захований під його картиною "Голова селянки".
У процесі свого нещодавнього дослідження вчені з Національної галереї Шотландії провели рентген картини Вінсента Ван Гога і знайшли раніше невідомий автопортрет, захований на звороті, пише NBC News.
На звороті ранньої роботи "Голова селянки" (1884 р.) реставратори помітили під шарами клею і картону профіль бородатого чоловіка в капелюсі з полями та шийній хустці. Незважаючи на те, що видно лише ліву сторону його обличчя, Ван Гог зберігає напружений, невідворотний погляд.
"Подібні моменти неймовірно рідкісні. Ван Гог був одним із найважливіших і найпопулярніших художників у світі", — розповіла старша кураторка Національної галереї Шотландії Френсіс Фаул.
На відміну від деяких пізніших автопортретів художника, ліве вухо Ван Гога добре помітне на рентгенівському знімку. Як відомо, він відрізав його у грудні 1888 року після сварки з колегою-художником Полем Гогеном. Він помер через два роки.
На думку дослідників, автопортрет було зроблено на ключовий момент кар'єри Ван Гога, коли він познайомився з роботами французьких імпресіоністів після переїзду в Париж.
"Цей досвід вплинув на те, чому він обрав більш яскравий і виразний стиль живопису, яким так захоплюються сьогодні", — пояснили експерти.
Ван Гог експериментував із малюванням портретів, використовуючи як моделі як друзів, так і самого себе. Він повторно використовував полотна, щоб заощадити гроші. Як зазначають вчені, рішення наклеїти полотно на картон перед обрамленням було ухвалено в 1905 році.
"На той момент "Селянка", очевидно, вважалася більш "закінченою", ніж автопортрет Ван Гога", — підсумували фахівці.
Нагадаємо, що раніше дослідники помітили приховані деталі під деякими шедеврами Пабло Пікассо. Крім того, що фахівці дізналися нові подробиці про приховані портрети та композиції, вони ще й з'ясували, як знаменитий художник із перших років своєї кар'єри мав чіткі ідеї про те, як краще зберегти свої роботи.