Ховався під іншою картиною: у Шотландії знайшли раніше невідомий автопортрет Ван Гога

Співробітникам Національної галереї Шотландії знадобилися десятиліття, щоб знайти автопортрет легендарного художника, захований під його картиною "Голова селянки".

У процесі свого нещодавнього дослідження вчені з Національної галереї Шотландії провели рентген картини Вінсента Ван Гога і знайшли раніше невідомий автопортрет, захований на звороті, пише NBC News.

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На звороті ранньої роботи "Голова селянки" (1884 р.) реставратори помітили під шарами клею і картону профіль бородатого чоловіка в капелюсі з полями та шийній хустці. Незважаючи на те, що видно лише ліву сторону його обличчя, Ван Гог зберігає напружений, невідворотний погляд.

"Подібні моменти неймовірно рідкісні. Ван Гог був одним із найважливіших і найпопулярніших художників у світі", — розповіла старша кураторка Національної галереї Шотландії Френсіс Фаул.

[ + – ] На звороті ранньої роботи "Голова селянки" (1884 р.) реставратори помітили під шарами клею та картону профіль бородатого чоловіка

На відміну від деяких пізніших автопортретів художника, ліве вухо Ван Гога добре помітне на рентгенівському знімку. Як відомо, він відрізав його у грудні 1888 року після сварки з колегою-художником Полем Гогеном. Він помер через два роки.

На думку дослідників, автопортрет було зроблено на ключовий момент кар'єри Ван Гога, коли він познайомився з роботами французьких імпресіоністів після переїзду в Париж.

"Цей досвід вплинув на те, чому він обрав більш яскравий і виразний стиль живопису, яким так захоплюються сьогодні", — пояснили експерти.

Ван Гог експериментував із малюванням портретів, використовуючи як моделі як друзів, так і самого себе. Він повторно використовував полотна, щоб заощадити гроші. Як зазначають вчені, рішення наклеїти полотно на картон перед обрамленням було ухвалено в 1905 році.

"На той момент "Селянка", очевидно, вважалася більш "закінченою", ніж автопортрет Ван Гога", — підсумували фахівці.

Нагадаємо, що раніше дослідники помітили приховані деталі під деякими шедеврами Пабло Пікассо. Крім того, що фахівці дізналися нові подробиці про приховані портрети та композиції, вони ще й з'ясували, як знаменитий художник із перших років своєї кар'єри мав чіткі ідеї про те, як краще зберегти свої роботи.