Наводил ракеты на Харьков и готовил кибератаки: СБУ задержала 18-летнего хакера (видео)

Украинец был завербован ФСБ и вступил в российскую хакерскую организацию "Народная сyberармия РФ", считает следствие.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали хакера, который наводил российские ракеты на Харьков, а также готовил кибератаки на ряд правительственных сайтов Украины. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале ведомства в четверг, 25 января.

Киберспециалисты СБУ обнаружили в Харькове предполагаемого члена российской хакерской организации "Народная сyberармия РФ", подконтрольной ФСБ. По наводке этого человека российские оккупанты нанесли два ракетных удара по объектам гражданской инфраструктуры в центре области. Среди поврежденных объектов была местная больница. По данным Офиса генерального прокурора, подозреваемому 18 лет.

В ходе обыска в квартире задержанного были изъяты три мобильных телефона, ноутбук и флэш-накопитель

Подозреваемый также провел разведку расположения сил обороны в регионе. В первую очередь его интересовали оперативные позиции артиллерии и систем противовоздушной обороны ВСУ. Кроме того, хакер выполнял задание ФСБ по подготовке серии DDoS-атак на сайты украинских государственных предприятий и органов власти.

Житель Харькова следил за украинскими военными, а также координировал обстрелы по городу по заданию ФСБ Житель Харькова следил за украинскими военными, а также координировал обстрелы по городу по заданию ФСБ

По данным следствия, злоумышленник был местным IT-специалистом, которого ФСБ завербовала для работы с хакерским сообществом через специализированный Telegram-канал. Чтобы собрать информацию о дислокации ВСУ, обвиняемый ездил по региону и тайно записывал места, где, по его мнению, могут находиться военные Сил обороны Украины. Полученную информацию он передавал в ФСБ через мессенджер в виде скриншотов электронных карт с координатами потенциальных целей.

Задержанный оказался местным IT-специалистом, которого ФСБ завербовала для работы

В ходе обыска в квартире задержанного были изъяты три мобильных телефона, ноутбук и флэш-накопитель, которые он использовал для подрывной деятельности в пользу России. В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в начале января в СБУ заявили, что хакеры, которые атаковали "Киевстар", имели доступ к системе мобильного оператора еще с мая 2023 года. Официальное расследование кибератаки еще не завершено. Правоохранители рассматривают сейчас "разные версии", но пока ни одну из них нельзя считать окончательной.

А в сентябре 2023 года СБУ задержала агента ФСБ, который оказался хакером. Бывший сотрудник СБУ изменил присяге, остался в Симферополе и помогал РФ вести подрывную деятельность против Украины. Поэтому его будут судить за государственную измену, обвинительный акт уже передан в суд.