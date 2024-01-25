Дрон-истребитель Karma запустят в 2024 году: что известно о БПЛА по цене двух ПЗРК Stinger

БПЛА призван уничтожать другие дроны, его можно использовать повторно — до 40 раз.

Компания Wedrones (Абу-Даби) представила на выставке UMEX-2024 модель беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Karma для борьбы с дронами-камикадзе, передает EDR On-Line.

Разработчики БПЛА описали свое устройство, как дешевую и эффективную систему уничтожения барражирующих боеприпасов. Дрон Karma, как они утверждают, призван заменить дорогостоящие зенитные управляемые ракеты.

Модель "антидрона", представленная на выставке, имеет авиационную аэродинамическую схему с прямым трапециевидным крылом с обтекателем на стыке крыла и фюзеляжа. Хвостовое оперение, имеющее форму перевернутой буквы V, установлено на двух хвостовых балках.

Скорость "антидрона" составляет 250 км/ч, максимальная высота полета — 5000 м, дальность связи — 100 км, продолжительность полета — 2 ч. БПЛА взлетает с катапульты и приземляется на шасси. Его можно использовать повторно до 40-ка раз, после того, как он вернется на место запуска.

БПЛА полностью выполнен из композиционных материалов и оснащен поршневым бензиновым двигателем с двухлопастным толкающим винтом, расположенным в хвостовой части фюзеляжа. Производитель двигателя — немецкая компания, название которой разработчики отказались назвать.

"Бортовое противодронное вооружение может быть размещено на узлах подвески крыла беспилотника Karma. Однако выставочный экземпляр такого вооружения не имел", — подчеркивают авторы EDR On-Line.

"Мы уверены, что наша разработка будет востребована на мировом рынке, и совершит свой первый полет в 2024 году", — отметил представитель компании. По его словам, примерная стоимость системы составляет около 250 тысяч долларов США, что меньше стоимости двух ПЗРК Stinger.

ранее мы сообщали о том, что в России заявили о применении на фронте нового дрона СОМ-5. По словам российского чиновника, беспилотник СОМ-5 оснащен тепловизионной камерой, способной находить цели даже в темное время суток.