В России пугают ВСУ бесшумными "ночными" дронами СОМ-5: что о них известно

Российский чиновник заявил, что беспилотник СОМ-5 оснащен тепловизионной камерой, способной находить цели даже в темное время суток.

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В российском Калиниграде операторы дронов обучаются управлять беспилотным аппаратом с вертикальной системой взлета-посадки СОМ-5. Об этом губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил в своем Telegram-канале.

В сообщении чиновник пишет, что таких дронов для участия в российско-украинской войне было куплено 10 единиц. На данный момент, пишет Алиханов, бойцы 11 корпуса прошли теоретическое обучение и в скором времени начнут практиковаться в управлении беспилотником.

Чиновник также раскрыл некоторые характеристики дрона:

"Многофункционален, используют в разведке. Дальность полета до 200 километров, а время – более 3-х часов, поднимается на высоту до 5 километров. Бесшумный. Тепловизионная камера отследит цели в темное время суток".

Пост губернатора Алиханова про дрон СОМ-5

Как ранее писал Фокус, в РФ создали дрон на базе БПЛА Shahed, — "Ястреб". На него могут установить реактивный двигатель, тогда устройство разовьет максимальную скорость 700 км/ч, а если поставят двигатель внутреннего сгорания, то 300 км/ч. Дальность полета, как заявляется, равна 350 км. Беспилотник сможет нести полезную нагрузку в виде фугасных снарядов весом 16 кг. Также известно, что все элементы устройства общедоступные, а это значит, что оно стоить будет дешево и собираться довольно просто.

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Российские разработчики также отметили, что "Ястреб" сможет противостоять средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), будет оснащаться системой машинного зрения для обнаружения и наведения на цели.

Ранее мы писали о том, что в Чечне разработали оптическую систему выявления снайперов. Устройство выглядит, как планшет с диагональю экрана 10 дюймов, "навесным" блоком питания и платой для обработки сигналов.