"Под эгидой Кадырова": в России разработали оптическую систему выявления снайперов

Устройство выглядит, как планшет с диагональю экрана 10 дюймов, "навесным" блоком питания и платой для обработки сигналов.

Related video

Российское конструкторское бюро "Талламхо" заявило о создании устройства под названием "Ронин", определяющее местонахождение снайперов и/или диверсантов, передает ТАСС.

По заявлениям российских инженеров, устройство "Ронин" удалось создать на базе доступных комплектующих, не имеющих двойного назначения. Основными его задачами являются ведение разведки, наведение, а также охрана. Под охраной подразумевается "выявление любой оптики, включая пассивную". То есть, если кто-либо будет наблюдать за российскими солдатами через оптические приборы, "Ронин" эти приборы обнаружит. Функция "наведение" работает так же, как и "охрана", но, как пишет информагентство "с привязкой к автоматической оружейной платформе", не уточняя, к какой именно. Когда активируется "разведка", система должна определить географические координаты объекта, например снайпера, за которым ведется наблюдение, в условиях отсутствия привязки к местности.

Важно

В Украине разработали систему РЭБ, которая глушит частоты FPV-дронов РФ (фото)

ТАСС сообщает, что оптическая система поступит на вооружение российской армии после февраля 2024 года, а пока ведется ее доработка и тестирование. Также уточняется, что прибор функционирует в инфракрасном диапазоне, внешне похож на 10-дюймовый планшет, к панели которого крепится блок питания и плата для обработки сигналов. Стоит устройство недорого, но не сообщается сколько.

В КБ "Талламхо" ("талламхо" переводится с чеченского языка как "исследователь", — ред.) подчеркнули, что все разработки имеют статус двойного назначения и ведутся "под эгидой команды главы Чечни Рамзана Кадырова", а тесты проводятся на базе Российского университета спецназа.

В Японии словом "ронин" называют самураев, которых выгнали со службы, либо лишили покровительства феодального правителя (ред).

Ранее мы сообщали о том, что система NexGen Optix поможет военным держать связь с помощью лазеров. Система оптической связи может успешно заменить обычную радиосвязь и передавать огромные массивы данных, говорят разработчики.