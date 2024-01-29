Украинцы создают ударные дроны "Доля", неуязвимые для РЭБ: когда стартует производство

Энтузиасты разработали конструкцию и получили от государства грант на 30 000 евро, однако жалуются, что им мешает мобилизация в Украине.

Трое украинцев создают устойчивый к обнаружению беспилотник "Доля", который может быть ударным дроном или разведчиком. Сейчас разработчики ищут возможность серийного производства, говорится в сюжете эстонского медиа ERR.

Сейчас дрон собирают за собственные деньги трое энтузиастов: Станислав, Максим и Андрей в небольшой мастерской-лаборатории. Недавно энтузиасты получили от государства грант с финансированием на сумму 30 000 евро, зато "Доля" должны сделать неуязвимой для средств радиоэлектронной борьбы. Производители не разглашают технических деталей реализации этой и других технологий.

Мастерская, где создают беспилотник "Доля" Фото: Скриншот

Конструкторы говорят, что противодействовать радиоэлектронной борьбе возможно, но враг способен обучаться. Однако они уверяют, что во многом "переиграли" технологии россиян, которые готовились к войне десятки лет. Сейчас коллектив работает над технологией массового производства этих БПЛА.

Инженер Максим четко знает, что нужно для такого производства: 150 работников, помещение на полторы тысячи квадратных метров, конкретные виды оборудования, суммы денег и затраты электроэнергии. Ему важно разработать технологию и подготовить техническую документацию (паспорт), необходимые для массового производства "Доли".

Основным моментом, который сдерживает массовое производство, является недостаточное финансирование. Инвестиции нужны для развертывания производства, результатом которого стали бы беспилотники для Сил обороны Украины, заказы и прибыль.

Другой важной проблемой является мобилизация. Государство должно четко определиться, где в подобных случаях более нужны люди — на фронте или в таких лабораториях. Разработчики надеются, что государство освободит от нее хотя бы тех, кто уже получил государственное финансирование оборонного производства и должен отчитываться за результаты своей деятельности.

Мотор беспилотника "Доля" Фото: Скриншот

Создатели "Доля" называют важным фактором психологическое состояние человека: в ситуации, когда мобилизационную повестку могут вручить прямо на улице, а работники не имеют соответствующей брони, они опасаются передвигаться в транспорте к месту работы, а компания не может полностью гарантировать обеспечение выполнения обязательств. Но разработчик Станислав говорит, что инициативы государства сейчас работают на улучшение этой ситуации.

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