ЦРУ запрещает своим аналитикам использовать Telegram, — Bloomberg

По данным журналистов, правительство США все больше беспокоит возможность утечки данных в результате нежелательного использования информации.

Аналитики ЦРУ, занимающиеся сбором информации из открытых источников (OSINT), не могут использовать свои компьютеры для доступа к популярному мессенджеру Telegram, который часто используется российскими военными блогерами, которые освещают войну в Украине.

Как сообщает Bloomberg, запрет касается не только рабочих компьютеров, но и личных устройств аналитиков. Это вынуждает их покидать территорию ЦРУ, чтобы получить доступ к приложению, которое стало популярным среди российских военных блогеров и аналитиков. Инсайдеры, ознакомленные с ситуацией, подчеркивают, что такие меры предосторожности обусловлены беспокойством правительства относительно возможных утечек данных и нежелательного использования информации.

Согласно публикации издания, разведка США в настоящее время укрепляет свои усилия в области анализа информации из открытых источников (OSINT). В ближайшие месяцы планируется внедрение новой стратегии OSINT, направленной на координацию, сбор данных и создание улучшенных инструментов для эффективной работы в этой сфере.

Однако правительство опасается, что в случае с OSINT проблема заключается в том, чтобы вычленить полезные сведения из немыслимого объема информации, доступной в цифровом виде.

"Нашей самой большой слабостью в OSINT были огромные масштабы того, сколько мы собираем", — говорит Рэнди Никсон, директор подразделения ЦРУ по работе с открытыми источниками информации.

Как пишут американские журналисты, Офис Никсона разработал инструмент, похожий на ChatGPT, который использует искусственный интеллект для сортировки постоянно растущего потока данных. Теперь этот инструмент доступен тысячам пользователей в федеральном правительстве, он направляет аналитиков к наиболее важной информации и автоматически обобщает содержимое.

Напомним, 17 января стало известно, что из мессенджера Telegram исчезли каналы, освещавшие протесты в российском Башкортостане. В течение двух дней были заблокированы шесть Telegram-каналов, распространявших информацию о событиях в Башкирии.

Ранее, 28 декабря 2023 года, в мессенджере Telegram произошел масштабный сбой. Пользователи жаловались на то, что сообщения не поступали и чаты не функционировали.