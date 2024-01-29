Украина уничтожает технику, РФ — укрепления: как армии применяют FPV и у кого преимущество

Россияне все еще не догнали украинцев в использовании FPV-дронов, но в некоторых видах поражения преобладают. Аналитики исследовали, чем отличается украинская и российская тактика.

Количество ударных дронов, задействованных в российско-украинской растет с обеих сторон, но по визуально подтвержденным случаям с декабря 2023 года лидерство в атаках по пехоте и укреплениям перешло к россиянам. Об этом свидетельствуют данные исследования использования дронов на поле боя с августа по январь, подытоженные сайтом Tochnyi.info.

За весь период Украина нанесла 1779 ударов по живой силе, а РФ — 1752, здесь соотношение примерно равное. Если говорить о поражении техники, то ВСУ лидируют с большим отрывом — 2057 против 632. При этом россияне наносят на порядок больше ударов по укреплениям: 505 против 50 со стороны украинцев. Стоит отметить, что на самом деле ударов больше с обеих сторон, но не все из них удается фиксировать.

Карта использования FPV-дронов вдоль линии фронта Фото: Tochnyi

В исследовании использовалась база данных, созданная исследователем @AndrewPerpetua. Эта база данных содержит не только информацию об ударах беспилотников FPV, но и о ряде других типов атак, а также другую информацию о российском вторжении в Украину. На приведенной карте можно видеть совокупное использование беспилотников обеими сторонами вдоль линии фронта.

Удары FPV-дронов по пехоте ежемесячно (синие — украинские, красные — российские) Фото: Tochnyi

На первой диаграмме изображен рост со временем количества ударов FPV по пехоте. С момента моего первого анализа эта ситуация продолжала развиваться. С ноября 2023 года количество российских ударов обогнало украинские — 564 против 495 соответственно. По состоянию на январь 2024 года, за 8 дней до конца месяца, оккупанты совершили 655 ударов, что на 91 больше, чем в декабре 2023 года, и больше, чем 533 удара Украины. Эта тенденция свидетельствует об эффективной стратегии ослабления украинской армии путем атак пехоты в то время, когда Украина сообщила о недостатке живой силы.

Удары FPV-дронов по укрепленным позициям ежемесячно Фото: Tochnyi

Следующая диаграмма демонстрирует тотальное преимущество россиян в ударах по укрепленным позициям. Визуальные источники зафиксировали использование россиянами беспилотных летательных аппаратов FPV в качестве подрывных зарядов для разрушения сооружений, что привело к дальнейшему отступлению украинских сил обороны.

Российский FPV-дрон разрушает здание Фото: Tochnyi

На приведенном фото можно видеть пример таких ударов. Дрон FPV поражает здание в одну из его самых слабых точек, чтобы вызвать его разрушение и сделать непригодным для обороны. Этот тип удара наблюдался в многочисленных других источниках и не может считаться случайным явлением. Очевидно, стратегия захватчиков заключается в активном уничтожении как активных, так и потенциальных оборонительных позиций.

Видеоисточники все чаще показывают, какими смертоносными для украинской пехоты стали окопы. Когда-то они обеспечивали защиту от обстрела, но это изменило использование беспилотников FPV — дроны оказались очень маневренными. Но надежная конструкция траншейных укреплений может предотвратить вред от многих из них. Большей безопасности можно достичь с помощью металлических сеток сверху, окружающих препятствий или строительства траншей с более высокими насыпями.

Поражение транспорта FPV-дронами ежемесячно Фото: Tochnyi

Начиная с октября, наблюдается снижение количества украинских ударов FPV по транспортным средствам. Если беспилотников действительно не хватает, тенденция вполне понятна. Но диаграмма показывает, что Украина сохраняет лидерство по ударам FPV по транспортным средствам.

Выводы

Анализ общего количества использованных беспилотников делает очевидным разрыв между Украиной и Россией, однако Украина продолжает сохранять небольшое преимущество. Если текущие темпы роста сохранятся без изменений, вполне вероятно, что в течение двух месяцев Россия достигнет того же уровня использования беспилотников, что и Украина. Это подчеркивает необходимость для Украины увеличить собственное производство и использовать более совершенные системы.

Общее использование FPV-дронов за период Фото: Tochnyi

В целом данные указывают на общее стратегическое преимущество украинских вооруженных сил. По последним имеющимся данным до 23 января 2024 года они стабильно демонстрируют преимущество развертывания беспилотников FPV. Хотя очевидно, что российские вооруженные силы постепенно увеличивают количество своих дронов FPV, разница все еще велика. Данные указывают на потенциальную точку перелома, когда обе армии могут достичь плато в использовании FPV беспилотников.

Общий рост использования FPV-дронов на фронте Фото: Tochnyi

Украинские войска благодаря последовательному и взвешенному развертыванию беспилотников FPV сохраняют заметное преимущество, основанное на эффективном использовании. Ранее Фокус делал прогноз по развитию технологии FPV-дронов на войне в 2024 году.