Корабли станут опаснее, когда получат электромагнитное и лазерное оружие: что уничтожат

По задумке военных, мощные энергетические пушки смогут противодействовать дронам и крылатым ракетам противника, а также улучшат работу навигационных систем.

Военно-морские силы США нуждаются в новых технологиях электромагнитной войны и лазерном оружии для защиты кораблей. В связи с этим стартуют новые разработки, пишет Military aerospace.

Исследователи ВМС США намерены вместе с компаниями, работающими в сфере ВПК, создать решения для ведения электромагнитной войны. В частности, они заинтересованы в системах лазерного оружия и в электрооптических датчиках для защиты кораблей ВМС от мощных микроволн, лазеров, ракет и беспилотных самолетов противника.

На днях представители Военно-морской исследовательской лаборатории (NRL) в Вашингтоне опубликовали предварительный запрос (N0017324RGA01) на проект разработки, применения и испытаний мощных электромагнитных систем для исследований в области технологий противодействия. Проект подразумевает разработку прототипов, которые станут "прообразами" систем для внедрения в уже существующие корабельные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Последние используют широкий электромагнитный спектр, начиная от радиочастот (РЧ), миллиметровых волн и инфракрасных лучей.

Военные заинтересованы в создании технологий для будущего микроволнового и лазерного оружия направленной энергии, а также систем электростатического разряда (ESD) для борьбы с небольшими беспилотными катерами и БПЛА. Также потенциально эти технологии можно применить для вывода беспилотников из строя без дальнейшего их уничтожения, ослепления датчиков и пр. Кроме того, новые устройства должны будут защищать военно-морские системы и гражданскую инфраструктуру от средств РЭБ противника.

Исследования будут проводиться в области сверхкоротких импульсов (USP) и высоких энергий (HE); а также в сфере радиочастотных, миллиметровых, электрооптических и инфракрасных технологий противодействия вражеским ракетам, самодельным взрывным устройствам, дронам.

Ранее мы писали о том, что военный рассказал, может ли лазерное оружие победить Россию. Специалист по аэроразведке Юрий Касьянов считает, что лазерные пушки не смогут работать в плохую погоду, а по сложности производства сравнил их с ядерными бомбами.