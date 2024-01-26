Подводные дроны сделают еще опаснее при помощи ИИ: что придумали разработчики

Подводные беспилотники станут более автономными, "интеллектуальными" и смогут работать в сообща для победы над противником.

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Исследователи из Лаборатории Чарльза Старка Дрейпера (Draper Lab) намерены внедрить новую технологию для повышения автономности подводных дронов, передает издание Мilitary aerospace.

"Особое внимание ученые уделяет автоматизированному обнаружению и распознаванию целей, обработке сигналов, интеграции алгоритмов машинного обучения и возможностям совместной работы нескольких устройств", — пишет СМИ.

В январе 2024 года представители Управления военно-морских исследований в Арлингтоне, штат Вирджиния (США), объявили о заключении контракта с Draper Lab на сумму 23,7 млн долларов. В течение пяти лет инженеры должны будут разработать и обеспечить поддержку инновационного прототипа беспилотного подводного аппарата, разработанного в рамках программы Full Spectrum Undersea Warfare (концепция программы Full Spectrum Undersea Warfare имеет 2 основных направления: разработка интеллектуальных автономных систем; применение этих систем в ходе миссий совместно с пилотируемыми платформами и без них, — ред.).

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Эксперты из Draper Lab также разработают специализированную технологию для улучшения автономии дрона. Известно, что они используют метод системного проектирования, чтобы интегрировать модель искусственного интеллекта (ИИ) в систему устройства, отвечающую за автоматическое обнаружение и распознавание целей, автономное поведение, работу цифровых сигнальных процессоров (такой процессор специально предназначен для обработки оцифрованных сигналов в режиме реального времени, — ред.). Команда внедрит передовые методы машинного обучения и систему управления несколькими дронами для обеспечения так называемой "совместной автономии".

Этот проект крайне важен для ВМС США и Корпуса морской пехоты. Draper Lab будет выполнять работу над ним в Кембридже, штат Массачусетс, и должен завершить ее к январю 2029 года.

Ранее мы сообщали о том, что в США протестировали подводный дрон Remus. Запуск устройства был произведен в рамках операции Yellow Moray, имеющей целью проверку беспилотных аппаратов ВМС для подводного патрулирования и разведывательных миссий.