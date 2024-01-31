Часто разработчики предлагают талантливые, но ненужные на фронте идеи, или непрактичную их реализацию. Нужно больше взаимодействия и тестирования в условиях боя.

Первый этап хакатона Министерства обороны под названием "Наступление машин" 28-29 января собрал разработчиков и военных для поиска новых технологических решений. Как отметил бывший волонтер, а ныне младший сержант Вооруженных сил Украины Александр Карпюк (Serg Marco), встреча показала, что разработчики не всегда понимают потребности фронта и тратят драгоценное время на лишние проекты.

Александр Карпюк констатирует, что большинство разработчиков не имеет доступа к БПЛА и реальным боевым пилотам. Разработчики средств навигации не имеют возможности протестировать системы в реальных условиях. Создатели боеприпасов с донаводкой не представляют, как работают настоящие большие беспилотники, и не осознают специфику их использования. Например, системы распознавания целей на фото не могут обрабатывать видео. Также они не понимают проблем армии в целом, какие именно образцы техники необходимы для более эффективного ведения боевых действий.

"Разработчики не понимают что нужно армии и какие есть приоритеты. Например, есть производители у которых в разработке система донаведения боеприпасов. И тестируют они их на оптических камерах с захватом цели. Ты их спрашиваешь: "а почему на камере?". Это же для больших коптеров боеприпас, а они бомбят ночью. Задумались. Будут покупать теплаки (тепловизоры, — ред.), переделывать. Много времени потеряно на бег не туда".

Некоторые, даже очень сложные разработки, например, функция управления роем дронов, фактически не имеют практического применения во время военных действий. Их создатели не имеют ответа на вопрос, зачем это нужно военным, и полагаются полностью на изобретательность последних. Другие предлагают полезные функции, но неудачную их реализацию.

"Выходит производитель и демонстрирует направленную антенну с дрона. Я такой: ну, наконец-то! Наконец-то связь между антенной наземки и бортом будет организована с помощью направленных антенн с позиционерами, что позволит положить ... на вражеский РЭБ и сделать неэффективными вражеские РЭРы. Продолжение презентации — и демонстрируют эту разработку на наземном дроне, на колесном. Зачем он там нужен, если он нужен для БПЛА?"

По мнению Карпюка, в Украине пока нет структуры, которая бы формулировала технические задания инженерам. Очевидной необходима площадка, где бы производители могли общаться с военными, взаимодействовать с образцами техники и создавать необходимые макеты. Но он указал и на некоторые удачные технологии, которые пока не имеют среды для тестирования, такие как РЭБ-купола против дронов.

Того же мнения придерживается военный специалист по РЭБ Сергей Бескрестнов с псевдонимом "Флеш", который также посетил хакатон. Он заметил, что украинцы продемонстрировали имеют большой талант и идеи, которые часто не очень нужны военным.

"Делают иногда то, что уже давно сделано, или то, что им кажется важным, а армии это не нужно. Но это можно исправить, — отметил Сергей в своей заметке, — Я не расскажу публично, что мы обсуждали и куда продвинулись, но на будущие российские дроны с машинным зрением мы достойно ответим нашему врагу".

Хакатон, в котором участвуют 458 разработчиков, еще не завершен: жюри пока не назвало победителей.

Однако существуют удачные примеры взаимодействия военных и производителей беспилотников. Украинский дрон "Кобра" все еще проходит испытания, но уже передается военным, которые прошли обучение.