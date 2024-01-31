Прогресс смартфонов: какие функции пользователи хотели получить шесть лет назад и что сбылось

Большинство пожеланий производителям удалось реализовать, поэтому прогнозы можно считать удачными. Например, появились хорошие камеры и разъем USB-C.

Со временем смартфоны меняют свой вид и функциональность довольно заметно. Шесть лет назад разговор на Reddit коснулся самых больших пожеланий пользователей смартфонов относительно функций, и сейчас самое время узнать, какие из них оправдались.

Смартфоны прошли долгий путь со времен джойстиков и физических клавиатур. Несмотря на все элементы, отошедшие на второй план, их дизайн и функциональность значительно улучшились. Телефоны перешли от использования клавиатуры T9 к более удобной QWERTY, теперь они имеют более эргономичный дизайн (хотя некоторым кажутся слишком большими), — но все еще есть некоторые недостатки, которые многим не нравятся.

Тогда среди пожеланий озвучивали: более долгое время автономной работы, разъем для наушников, разъем USB-C, плоские дисплеи, расширение памяти и лучшая камера. Также комментаторы хотели нового поколения складных телефонов.

Вернувшись в сегодняшний день, можно сказать, что многие пункты из этого списка реализованы. Например, подключение USB-C появилось почти во всех моделях, но не везде предлагает лучшую скорость. Производители также изобрели дизайн и механическую реализацию складных телефонов с большим сенсорным экраном. Плоские дисплеи, без "водопадов", которые многим кажутся лишними, уже не редкость. Камеры и их объективы улучшились значительно по всем характеристикам.

Но совершенствовать смартфоны еще есть куда. Проблема времени автономной работы все еще актуальна, независимо от модели телефона. Гнездо для наушников также еще не вернулось, поскольку производители продолжают делать ставку на беспроводные аудиоустройства. Проблема хранилища файлов решилась косвенным образом: встроенные накопители смартфонов стали больше, да и облачные технологии предлагают лучшую емкость со скоростью.

Хотя даже флагманские модели телефонов таких компаний, как Samsung и Google, могут не иметь каких-то из этих функций, но на рынке есть много альтернатив, предлагающих другие решения. У каких-то телефонов есть дополнительный слот для карт расширения, другие все же имеют разъем для проводных наушников, отделение для второй SIM-карты, специальные камеры ночного видения и другое. Некоторые смартфоны Blackview имеют удобные дополнительные экраны, о которых Фокус писал ранее.