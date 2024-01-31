Такого еще не было: в Дубае пройдет первая в мире гонка в реактивных костюмах

Пилотам предстоит лететь над водой, поэтому их облачат в специальные гидрокостюмы на случай, если реактивные ранцы выйдут из строя.

Спортивный совет Дубая под руководством шейха Хамдана бен Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума официально объявил о проведении гонок в реактивных костюмах. В мероприятии, запланированном на 28 февраля, примут участие 50 пилотов, пишет Interesting engineering.

Подобных гонок еще не проводила ни одна страна в мире. Главным спонсором спортивного события стала компания Gravity Industries, разрабатывающая реактивные костюмы. Его Высочество шейх Мансур бен Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, председатель Спортивного совета Дубая, заявил, что такое новаторское мероприятие знаменует начало новой эры в воздушном спорте.

В соревнованиях будет участвовать главный летчик-испытатель Gravity Industries Ричард Браунинг. Гонщик из Эмиратов Ахмед Аль Шехи, член команды XDubai, проходит специальную подготовку к гонкам в Великобритании. Так как пилотам придется лететь над водой в заливе, они будут облачены в гидрокостюмы со специальной системой защиты от утопления в том случае, если реактивная установка выйдет из строя и пилот упадет в воду.

Во время анонса гонок в парке Бурдж, трое пилотов реактивных костюмов продемонстрировали возможности устройств, паря в небе и обгоняя друг друга. Их состязание запечатлели на камеры.

Согласно соглашению, заключенному между Спортивным советом Дубая и Gravity Industries, гонка Dubai Jet Suit Race состоится во время выставки яхт в Дубае. Посетители выставки получат возможность стать свидетелями этого уникального соревнования.

Издание напоминает, что Gravity Industries разработала свой первый реактивный костюм в 2017 году. Устройство включает шесть реактивных двигателей, топливный бак, шланг для подачи топлива, специальные крепления, чтобы пилот мог всю эту конструкцию надеть на себя. Реактивные костюмы Gravity Industries демонстрировали свою маневренность и скорость в более чем 260 мероприятиях в 45 странах.

Ранее мы писали о том, что военные освоили реактивные костюмы для полетов. Cоздатель "джет-паков" уверяет, что они позволяют летать со скоростью 130 км/ч в течение 5 минут — этого хватит для выполнения многих боевых операций.