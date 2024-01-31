Обычную компьютерную мышь можно превратить в видеокамеру: как это сделать (видео)

Энтузиаст перепрограммировал манипулятор и использовал его оптический датчик. Мышь теперь передает изображение, но уже не может управлять курсором.

Блогер известный под ником Доктор Вольт превратил старую компьютерную мышь Logitech в настоящую видеокамеру. На воем Youtube-канале он разместил видео, демонстрирующее возможности необычного устройства.

Как известно, современные компьютерные мыши оснащены оптическими датчиками, которые отслеживают положение манипулятора, когда пользователь перемещает ее по плоской поверхности. А оптические датчики являются незаменимым элементом камер. И блогер подумал: а что если использовать мышь в качестве камеры? И у него это получилось, пишет издание Liliputing.

Доктор Вольт разобрал мышь, снял печатную плату и поместил ее под микроскоп, чтобы найти информацию о датчике изображения, который имеет массив фотодиодов 18x18 и теоретически может транслировать изображение размером 324 пикселя.

Но поскольку мышь не предназначена для вывода визуальных данных, энтузиасту пришлось подключить микроконтроллер ESP32, отслеживать сигналы, посылаемые манипулятором, и перепроектировать протокол для преобразования этих данных в изображение с низким разрешением и высокой пикселизацией.

Применив программное обеспечение для интерполяции, блогеру удалось немного улучшить качество изображения и сделать объекты более узнаваемыми.

В довершение всего, он прикрепил широкоугольный объектив, предназначенный для камеры Raspberry Pi, и модифицировал корпус компьютерной мыши, чтобы поместить новую электронную "начинку" в корпус гаджета. Теперь мышь нельзя использовать в качестве мыши, но можно в качестве камеры.

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