Не нужно сидеть под роутером: ученые передали информацию по Wi-Fi на рекордные 3 км

Новый стандарт беспроводной связи, Wi-Fi HaLow, позволяет в несколько раз увеличить расстояние передачи данных, но при этом страдает скорость, падая с 11 Мбит/с до 1 Мбит/с.

Компания Morse Micro разработала новый стандарт связи — Wi-Fi HaLow (протокол 802.11ah). В ходе тестов инженерам удалось передать информацию на расстояние в 3 км, передает Тoms hardware.

Передать данные на столь большое расстояние удалось благодаря работе сети в диапазоне 850–950 МГц на узких частотных полосах 1, 2, 4 и 8 МГц. Волны на этих частотах не "застряют", встречая препятствия, а проходят сквозь них, помехи им также не страшны. Но заменить обычный Wi-Fi на Wi-Fi HaLow не так-то просто, так как эти технологии абсолютно разные.

Испытания нового стандарта Wi-Fi HaLow Фото: Morse Micro

Минусом стандарта Wi-Fi HaLow является снижение скорости передачи данных по мере увеличения расстояния. Так, на расстоянии 500 м скорость была 11 Мбит/с, а на расстоянии 3 км — всего 1 Мбит/с.

Тем не менее, даже на такой несущественной скорости тестировщикам удалось совершить видеозвонок. Плюсом же технологии Wi-Fi HaLow является хорошая устойчивость к помехам, что крайне важно, если внедрять ее в мегаполисах. Еще одним достоинством стало низкое энергопотребление по сравнению с Wi-Fi 7, например.

Новый стандарт связи, скорее всего, применят в области интернета вещей, для работы корпоративных сетей.

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