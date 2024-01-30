"Яндекс", "Авито", МТС и многие другие: в РФ массовый сбой в работе интернета (скриншоты)

По мнению юристов российского правозащитного проекта "Сетевые свободы", к сбою в работе российских сайтов могли привести "эксперименты с созданием национального сервиса доменных имен".

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Во вторник, 30 января, жители Российской Федерации столкнулись со сбоями в работе интернета. Об этом пишет "РБК".

Сообщается, что жители Москвы жалуются на сбои в работе мобильного интернета. В компании "МегаФон" сообщили журналистам, что фиксируют снижение объемов трафика, но проблема "не на сети МегаФона". В "Билайне" также заявили, что сеть работает штатно.

"Возможные сбои в работе некоторых интернет-ресурсов находятся вне зоны ответственности "Билайна", — сообщил оператор.

По данным издания, большинство сбоев зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Башкортостане и Костромской области.

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Как отмечает SHOT, россияне жалуются, что сайты и сервисы с доменным адресом .ru. не грузятся. Кроме того, по данным медиа, с перебоями работает множество российских мобильных приложений, в частности Wildberries и Ozon.

"ТАСС" также пишет о сбоях в работе "Яндекса", "Мегафона", МТС, "Ростелекома", "Авито" и прочих сервисов. Также не работают приложения некоторых банков (Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и другие).

Сбой в работе упомянутых сайтов фиксирует детектор сбоев DownRadar.

Сбой сайтов в России Фото: Скриншот

Сбой сайтов в России Фото: Скриншот

Портал "Хабр" пишет, что проблема связана с "неправильной подписью зоны DNSSEC". Авторы публикации отмечают, что DNSSEC — это, по сути, подпись DNS записей домена. Она позволяет убедиться в том, что все записи, возвращаемые DNS-сервером по данному домену, являются подлинными и не подмененными "на ходу".

"Это затрагивает работу всех сервисов, обращение к которым осуществляется с помощью доменов в зоне .RU. В свою очередь, эта проблема затронула практически все сервисы различных провайдеров", — говорится в публикации.

В Координационном центре доменов .RU/.РФ подтвердили, что поломка связана с протоколом DNSSEC и заявили, что "работают над устранением проблемы".

Официальный комментарий Координационного центра доменов RU/.РФ Фото: Скриншот

Юристы правозащитного проекта "Сетевые свободы" предположили, что к сбою в работе сайтов доменной зоны .ru могли привести "эксперименты с созданием национального сервиса доменных имен".

"Российские власти давно предупреждали, что постараются перевести всех пользователей страны на национальный сервер DNS. Вероятно, именно это сейчас и происходит с массой сайтов в зоне .ru", — заявили участники проекта.

Напомним, 19 января в России произошел масштабный сбой в работе сети мобильного оператора "Билайна", одного из крупнейших в стране.

Ранее, 10 ноября, росСМИ писали, что Скорость мобильного интернета в регионах России снизилась из-за нехватки оборудования для сотовых сетей.