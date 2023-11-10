В России начались проблемы с мобильным интернетом: оборудования не хватает из-за санкций

Почти все доступные ресурсы операторы бросают на поддержание связи в Москве, тогда как в отдаленных регионах нормальное соединение получить сложно.

Related video

Скорость мобильного интернета в регионах России снизилась из-за нехватки оборудования для сотовых сетей. Это путем замеров выяснило российское агентство TelecomDaily.

За последний год скорость снизилась с 20 Мбит/с до 18,7 Мбит/с. Тем не менее в Москве скорость выросла более чем на 20%, поскольку здесь направлены основные инвестиции операторов и конкуренция заставляет повышать качество связи. В регионах же резервное оборудование не обеспечивает качественную связь, поэтому операторы пытаются поддерживать ее путем расширения диапазона 4G за счет частот, изначально предназначенных для других технологий.

Гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков, который дал комментарий медиа IZ.RU, уточняет, что все доступное оборудование для поддержки мобильной связи сосредоточили в столице РФ, чтобы минимизировать риски сокращения скорости для Москвы.

"Тут сосредоточены федеральные госорганы, крупный бизнес. Субъекты же снабжаются по остаточному принципу", — сказал Кусков.

Он отмечает, что сократить дисбаланс позволяет использование частот 4G, а в перспективе решить этот вопрос поможет импортозамещение сетевого оборудования. Однако пока неизвестно, в какие сроки это произойдет.

Кроме того журналисты медиа опросили россиян и выяснили, что проблемы с интернетом есть не только в отдаленных регионах, а даже в Подмосковье.

"Сетью крайне неравномерно покрыта ЦКАД (Центральная кольцевая автомобильная дорога, — ред.). Кроме того, постоянное покрытие Горьковской железной дороги одним из операторов прерывается примерно через 100 км от Москвы. Нормальный интернет присутствует лишь в окрестностях крупных станций, а сплошное покрытие возобновляется лишь при подъезде к Нижнему Новгороду", — пожаловался на качество интернета один из опрошенных.

Важно

Плохое качество и заоблачные тарифы: эксперты раскрыли, когда санкции добьют связь в РФ

СМИ также отмечает, что снижение скорости в регионах связано с постоянным ростом мобильного интернет-трафика и нехваткой оборудования. За первое полугодие 2023 года мобильный интернет-трафик в России увеличился на 16%, составив 19,6 млрд Гб. Однако в Минцифры, куда представители медиа обратились за комментариями, заявили, что проблем не видят.

"Мы не видим предпосылок для снижения скорости интернета. За два пандемийных года операторы усилили свои сети, был создан достаточный запас прочности", — ответили в профильном министерстве.

Напомним, в октябре мы писали о том, что после ухода с российского рынка Nokia, Huawei и Ericsson у российских мобильных операторов начались проблемы. Сейчас установку новых базовых станций российские мобильные операторы сократили на 60%, а объемы дефицита станций оцениваются в 50 тысяч. Имеющиеся запасы в 20 тысяч критически недостаточны для поддержания сетей и почти исчерпаны.

Отметим, что поставщик оборудования Ericsson остановил свою работу в РФ еще в апреле 2022 года. Доля Ericsson на российском рынке телекоммуникационного оборудования составляла 20%. О сотрудничестве с этой компанией в свое время заявляли крупнейшие российские операторы связи, включая МТС и "Мегафон". Также в перечень клиентов входит и Tele2.