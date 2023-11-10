У Росії почалися проблеми з мобільним інтернетом: обладнання не вистачає через санкції

Майже всі доступні ресурси оператори кидають на підтримку зв'язку в Москві, тоді як у віддалених регіонах нормальне з'єднання отримати складно.

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Швидкість мобільного інтернету в регіонах Росії знизилася через брак обладнання для стільникових мереж. Це шляхом замірів з'ясувало російське агентство TelecomDaily.

За останній рік швидкість знизилася з 20 Мбіт/с до 18,7 Мбіт/с. Проте в Москві швидкість зросла більш ніж на 20%, оскільки тут спрямовані основні інвестиції операторів і конкуренція змушує підвищувати якість зв'язку. У регіонах же резервне обладнання не забезпечує якісного зв'язку, тому оператори намагаються підтримувати його шляхом розширення діапазону 4G за рахунок частот, спочатку призначених для інших технологій.

Гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков, який дав коментар медіа IZ.RU, уточнює, що все доступне обладнання для підтримки мобільного зв'язку зосередили в столиці РФ, щоб мінімізувати ризики скорочення швидкості для Москви.

"Тут зосереджені федеральні держоргани, великий бізнес. Суб'єкти ж забезпечуються за залишковим принципом", — сказав Кусков.

Він зазначає, що скоротити дисбаланс дає змогу використання частот 4G, а в перспективі вирішити це питання допоможе імпортозаміщення мережевого обладнання. Однак поки невідомо, в які терміни це відбудеться.

Крім того, журналісти медіа опитали росіян і з'ясували, що проблеми з інтернетом є не тільки у віддалених регіонах, а навіть у Підмосков'ї.

"Мережею вкрай нерівномірно покрита ЦКАД (Центральна кільцева автомобільна дорога, — ред.). Крім того, постійне покриття Горьковської залізниці одним з операторів переривається приблизно через 100 км від Москви. Нормальний інтернет присутній лише на околицях великих станцій, а суцільне покриття поновлюється лише під час під'їзду до Нижнього Новгорода", — поскаржився на якість інтернету один з опитаних.

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ЗМІ також зазначає, що зниження швидкості в регіонах пов'язане з постійним зростанням мобільного інтернет-трафіку і нестачею обладнання. За перше півріччя 2023 року мобільний інтернет-трафік у Росії збільшився на 16%, склавши 19,6 млрд Гб. Однак у Мінцифри, куди представники медіа звернулися по коментарі, заявили, що проблем не бачать.

"Ми не бачимо передумов для зниження швидкості інтернету. За два пандемійні роки оператори посилили свої мережі, було створено достатній запас міцності", — відповіли в профільному міністерстві.

Нагадаємо, у жовтні ми писали про те, що після відходу з російського ринку Nokia, Huawei і Ericsson у російських мобільних операторів почалися проблеми. Зараз установку нових базових станцій російські мобільні оператори скоротили на 60%, а обсяги дефіциту станцій оцінюються в 50 тисяч. Наявні запаси в 20 тисяч критично недостатні для підтримки мереж і майже вичерпані.

Зазначимо, що постачальник обладнання Ericsson зупинив свою роботу в РФ ще у квітні 2022 року. Частка Ericsson на російському ринку телекомунікаційного обладнання становила 20%. Про співпрацю з цією компанією свого часу заявляли найбільші російські оператори зв'язку, включно з МТС і "Мегафоном". Також до переліку клієнтів входить і Tele2.