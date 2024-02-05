"Впервые в истории": украинский боевой робот, управляемый с воздуха, уничтожил позиции россиян

Отряд "Кара небесная" запускает наземные дроны с турелями, которые расстреливают оккупантов, пока операторы находятся в безопасности. Найти и поразить цель помогают воздушные беспилотники.

Вместо "мясных" штурмов позиций россиян, украинские военные делают штурмы роботизированные. Об операции, которая не имеет примеров в мире, Андрей Отченаш, Командир экипажа дронов "Кара небесная" 4-й бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины рассказал "24 каналу".

В то время, как воздушный беспилотник осуществлял разведку и управление, наземный дрон установленной турелью разбил позицию российских оккупантов и уничтожил личный состав. Турель — это подвижная установка для крепления пушки или пулемета. Механизм обеспечивает горизонтальное или вертикальное движение оружия, и секторный или круговой обстрел.

"Недавно впервые в истории была операция, в которой бойцы БпАК с неба корректировали беспилотный наземный дрон с турелью во время уничтожения личного состава России. Такого в истории военного дела никогда не было — это очень клево", — поделился Андрей Отченаш.

Военный отметил чрезвычайную эффективность роботов: нет необходимости в разведчиках, которые бы корректировали огонь, и собственно, пехота, которая бы осуществляла штурмовые действия. При этом только два беспилотных аппарата делают эту работу чрезвычайно качественно, а их пилоты находятся на большом безопасном расстоянии.

Как предполагает "24 канал", речь идет об операции, которую в январе показали бойцы 5 отдельной штурмовой Киевской бригады. Они опубликовали видео похожего боя в районе Бахмута. Тогда, вероятно, речь шла о дроне с боевой турелью "ШаБля" украинского производства, применение которой недавно разрешило Минобороны. Модуль предназначен как для стационарного применения, так и для установки на подвижные платформы.

Работа наземного беспилотника с туррелью

Турель "ШаБля" является дистанционно управляемой и оснащена пультом управления для ведения боя на расстоянии. Турель разработана для применения вместе с пулеметом Калашникова 7,62 мм. Военные батальона "Волки Да Винчи" установили ее на беспилотную платформу "Рысь". Турель и беспилотные платформы являются недорогими по себестоимости, а процесс производства очень простой. Сохранение роботами во время штурмов жизни бойцов делают такую технику гораздо более ценной.