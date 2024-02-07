Не хотят зависеть от Китая: в РФ создают свои электродвигатели для боевых дронов

Силовые установки "Сарма", "Хиус", "Баргузин", "Култук" отличаются по мощности и ряду других параметров, правда, неизвестно каких.

Российская компания "Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение" (входит в состав "Ростеха") заявило о разработке электрических двигателей для боевых дронов, передает ТАСС.

Как заявили разработчики, двигатели будут иметь разную мощность, что даст возможность установить их на БПЛА разных размеров и типов. ТАСС также пишет, что партия опытных образцов проходит заводские тесты и подчеркивает, что силовые установки собраны из российских комплектующих на 100%.

Генеральный директор "Улан-Удэнского приборостроительного производственного объединения" отметил, что новые электродвигатели разработаны в 4-х модификациях, каждая из которых получила свое кодовое имя "в честь байкальских ветров": — "Сарма", "Хиус", "Баргузин", "Култук". Отличаются силовые установки по показателям мощности и другим критериям, однако по каким именно, топ-менеджер не сказал. Он только привел в пример электродвигатель "Сарма", который может привести в действие дрон весом до 11 кг.

На предприятии собираются выпускать двигатели и для сервоприводов (сервопривод – механизм, устанавливающий и фиксирующий рабочий орган оборудования в заданных положениях, перемещать его в соответствии с заданной программой. Перемещение не единственная задача устройств, они могут поддерживать необходимый момент на валу при нулевой скорости вращения вала, — ред.). А в "Ростехе" добавили, что новинки помогут снизить зависимость РФ от западных технологий.

Ранее мы сообщали, что новая российская система РЛС будет работать против дронов. В России начали массово производить системы поиска и сопровождения малых самолетов и дронов. Система находит и следит одновременно за многими дронами.