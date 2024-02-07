Наземный дрон Sirko-S1 получил "революционную функцию": почему она важна для ВСУ

Если робот потерял сигнал от оператора, он самостоятельно доедет до места, где последний раз ловил связь, благодаря революционной технологии.

Наземный беспилотный дрон Sirko-S1 харьковской компании Skylab теперь умеет возвращаться к точке, где есть связь, без GPS и даже компаса, пользуясь только датчиками. Об этом рассказал в собственном Telegram-канале руководитель проекта Евгений Рвачев.

В боевых условиях часто возникает проблема потери связи с беспилотниками, из-за чего их трудно найти и вернуть. Обычно возвращение такого устройства связано с потерей времени и ресурса, а также с риском для жизни. Украинский UGV (unmanned ground vehicle) Sirko-S1 "научился" это делать даже тогда, когда не работает спутниковая навигация.

"UGV Sirko-S1 с гордостью представляет революционную функцию, решающую эту проблему — возвращение к точке связи без GPS или компасов", — прокомментировал Эвген Рвачев.

Анонс нового режима возвращения дрона

Чтобы найти дорогу, робот пользуется данными датчиков Холла и энкодеров. Во время выхода на задание он точно отслеживает пройденный путь и направление. Математические алгоритмы позволяют восстановить из этих показаний путь к точке, где была связь.

Новая опция обеспечивает возвращение Sirko-S1 из мест, где по каким-то причинам не работает GPS. Это может быть в зоне действия РЭБ или в закрытых помещениях. Фактически, дрону для возвращения не нужны данные из внешних источников.

Операторы не тратят время на определение местонахождения и возвращение робота, а также меньше рискуют потерять его или подвергнуть себя опасности. Разработчик говорит, что "Возвращение к точке связи" — это лишь одна из многих инновационных функций UGV Sirko-S1.

Дрон UGV Sirko-S1

Колесный беспилотный робот Sirko-S — небольшая платформа весом 45 кг с размерами 800 х 400 х 200 мм, способная транспортировать полезную нагрузку. Платформа оснащена камерой или тепловизором, лазерными дальномерами и обладает режимом автономной езды вслед за человеком. Дрон способен огибать препятствия и ездить по бездорожью.

Разработка продемонстрировала успешные результаты в боевых условиях. Военные одобрительно отозвались о ее работе, а разработчик имеет в планах боевую турель и модуль разминирования для платформы.

Также Sirko-S1 прошел испытания в экстремальных зимних условиях. Он успешно преодолел путь в глубоком снегу при морозе -6°C и с нагрузкой 200 кг.

Зимние испытания Sirko-S1 mk2

В декабре 2023 года модифицированный Sirko-S1 MK2 продемонстрировал новые возможности маневрирования на бездорожье, спуска и подъема под углом, и даже работу под водой. 16 декабря робот получил допуск к применению в ВСУ.