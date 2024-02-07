В Украине начинается серийное производство БПЛА по типу "Ланцета", — Федоров

По словам главы Минцифры, первые контракты будут заключены в ближайшие недели, после чего дроны попадут на фронт.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров объявил о скором запуске массового производства очередных дронов-камикадзе в Украине. Эти беспилотники будут иметь сходство с российским "Ланцетом" и обладать дальностью полета до 40 километров. Об этом он сообщил в интервью изданию Forbes.

Он подчеркнул, что в настоящее время проводится тестирование продукции нескольких компаний.

"В рейндже до 20 км у нас есть большое количество коптеров, FPV-дронов, но ночью сейчас довольно трудно найти цель в диапазоне 20 км. Нам нужно поражать на 40 км. Дроны по типу "ланцетов" достаточно высокотехнологичны, и понадобилось полгода, чтобы разогнать рынок в этом направлении", – сказал министр.

Федоров подчеркнул, что в течение ближайших недель будут подписаны первые контракты. После этого дроны попадут на передовую.

В настоящее время уже есть отдельные случаи использования таких беспилотных летательных аппаратов защитниками, но они пока единичны.

"Трудно назвать конкретные даты, но в течение двух месяцев информация уже начнет появляться в российских пабликах – как горят их танки", – сказал Федоров.

Отметим, что "Ланцет" является одним из наиболее эффективных российских беспилотных летательных аппаратов, которые в настоящее время используются оккупационными силами на передовой. Российские военные в основном применяют их для нейтрализации или повреждения значимых целей, таких как системы противовоздушной обороны или артиллерия. Эти беспилотные летательные аппараты доступны в двух версиях: "Ланцет-3" со взлетным весом 12 кг, который относится к тяжелой версии, а также "Ланцет-1" со взлетным весом 5 кг, который является легкой модификацией.

Напомним, что в СМИ сообщили, что украинские военные могли повредить производство российских беспилотных летательных аппаратов "Ланцет". Дрон-камикадзе "Ланцет" был одним из самых эффективных видов оружия ВС РФ в войне против Украины. Этот аппарат подбивал танки, артиллерию и другую технику. В июле 2023 года значительно возросло количество этих БПЛА, однако "что-то перебило подачу".

А в декабре 2023 года Институт науки и международной безопасности обнаружил несколько западных компонентов, которые используют в российских БПЛА "Ланцет-3". Речь шла о деталях из США, Швейцарии и Чехии.