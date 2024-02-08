Спутники не справляются: Starlink задействует дроны для поддержки интернет-покрытия

Чтобы сервис Starlink Maritime работал лучше, морские беспилотники применят в качестве "шлюзовых" станций.

Компания SpaceX изучает возможность использования надводных дронов для обеспечения покрытия интернета Starlink на море. Подробности о проекте сообщило издание РСmag.

Беспилотники SpaceX были разработаны в качестве посадочных площадок для ракет. Однако компания заинтересована в их использовании в качестве "шлюзовых" станций для усиления покрытия Starlink над морскими просторами. В этой связи компания подала заявку на получение временной лицензии от Федеральной комиссии по коммуникациям США (Federal Communications Commission, FCC) на тестирование 12-ти антенн земных станций при участии беспилотников. Хотя Starlink не упоминается в документе напрямую, отмечается, что все 12 антенн будут взаимодействовать со спутниковой сетью SpaceX.

Представитель компании сообщил, что эксперимент связан с сервисом Starlink Maritime: "Цель испытания — оценить способность наземных станций работать в качестве шлюзов в морской среде с использованием тестового трафика".

Морской дрон SpaceX Фото: Elon Musk/Twitter

Антенны на дронах будут подключаться к спутникам Starlink как первого, так и второго поколения. По словам того же представителя SpaceX, в ходе испытаний земная станция будет принимать и передавать только тестовый трафик для оценки способности этих земных станций маршрутизировать и коммутировать трафик NGSO FSS (NGSO FSS — негеостационарная спутниковая орбита, фиксированная спутниковая служба, — ред.) и обеспечивать транзитную связь местных сетей в море.

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Спутники Starlink раздают пользователям интернет, получая данные от наземных станций, подключенных к оптоволоконным сетям на Земле. Если наземная станция находится вне зоны видимости, спутник задействует свою лазерную систему для передачи данных другим спутникам, образуя сеть в космосе. Хотя лазерная система довольно надежна и может передавать более 42 млн ГБ в день, SpaceX стремится расширить покрытия Starlink на море за счет использования своих дронов. Компания пока ничего не говорит о том, каким образом дроны будут выполнять функцию транзитной связи без выделенного оптоволоконного соединения.

Согласно отчету SpaceX за 2022 год, система Starlink Maritime уже обслуживает более 10 000 судов. Для проведения теста компании необходимо будет получить окончательное одобрение FCC, которая пока только рассматривает заявку.

Ранее мы писали, что смартфоны обменялись СМС-сообщениями через спутники Starlink. В SpaceX надеются наладить мобильную связь через спутники к 2025 году: можно будет даже звонить.