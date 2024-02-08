ВС РФ могут пользоваться интернетом Starlink в Украине: военный уточнил, где именно (карта)

Покрытие позволяет российским оккупантам в Украине пользоваться Starlink, также они могли приобрести соответствующее оборудование за рубежом, хотя пока нет доказательств такой сделки.

Украинский военный, эксперт по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" подтвердил техническую возможность россиян пользоваться спутниковой связью Starlink в оккупированной части Украины. Об этом он написал в собственном канале Telegram.

"Помните, я Вам уже рассказывал информацию из закрытых пабликов, что россияне используют Старлинк на юге. Вчера в наши СМИ попала информация, что россияне купили большую партию "Старлинков" в Дубае. Точность информации должна проверять наша разведка, но я вполне допускаю этот вариант", — отмечает Бескрестнов.

В качестве косвенного доказательства он привел карту покрытия Starlink, которое частично охватывает оккупированные территории юга и востока Украины. Карту легко может проверить любой желающий, она доступна на официальном сайте компании. То есть ничто не мешает оккупантам при наличии техники пользоваться услугами глобального спутникового интернета.

Карта покрытия Starlink на юге и востоке Украины Фото: Starlink

Эксперт не имеет данных непосредственно о самом наличии комплектов Starlink у оккупантов, но не исключил возможность их приобретения в Дубае. Также он повторил свою предыдущую информацию из закрытых источников о фактах такого использования.

Ранее Сергей Флеш приводил информацию, которую увидел в закрытой российской группе в соцсетях. Россияне сообщали, будто используют Starlink вдоль линии фронта, а также обсуждали, как подключиться к спутниковому интернету, используя шифрование. Украинский военный тогда предположил, что бойцы ВС РФ пользуются не трофейным оборудованием, захваченным у Сил обороны, а новыми терминалами, приобретенными за рубежом.

Информация о массовой закупке россиянами Starlink в Дубае ранее появилась в социальной сети Х, где ее распространяли украинские военные. Комментаторы отмечают фактическое отсутствие доказательств таких заявлений. Также в разговорах рассказывают об ухудшении связи в зоне соприкосновения. Информацию о закупках в Дубае пока не подтвердили официально государственные органы Украины.

Тем временем у Starlink не так хороши дела на море, как на суше. Компания привлекла морские дроны для проекта Starlink Maritime, интернета на кораблях.