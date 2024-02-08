"Военная лаборатория будущего": журнал TIME посвятил обложку Украине

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, в июне 2022 года гендиректор техгиганта Palantir Алекс Карп приехал в Киев и предложил "объединиться таким образом, чтобы Давид мог победить современного Голиафа".

Журнал TIME посвятил новую обложку украинскому технологическому прорыву в войне против Российской Федерации. В частности, в статье под названием "Как технические гиганты превратили Украину в военную лабораторию ИИ" говорится об использовании продуктов американской компании Palantir.

"Украинские официальные лица сказали, что они используют аналитику данных компании для проектов, которые выходят далеко за рамки разведки на поле боя, включая сбор доказательств военных преступлений, разминирование, расселение перемещенных беженцев и искоренение коррупции. Palantir так стремился продемонстрировать свои возможности, что предоставил их Украине бесплатно", — говорится в материале.

Обложка издания TIME

Кроме того, в статье отметили, что кроме Palantir, Украине помогают Microsoft, Amazon, Google и Starlink, которые вкладывают "сотни миллионов долларов на защиту страны от кибератак и обеспечение связи".

"Украина и ее союзники из частного сектора стремятся создать военную лабораторию будущего, тем самым подвергая будущее войны бета-тестированию на своей территории, что может иметь глобальные последствия", — пишет TIME.

Отметим, что комментарии для материала TIME давали министр цифровой трансформации Михаил Федоров и гендиректор Palantir Алекс Карп.

Федоров прокомментировал новую статью TIME

По слова министра цифровой трансформации Михаила Федорова, в июне 2022 года гендиректор техгиганта Palantir Алекс Карп приехал в Киев и предложил "объединиться таким образом, чтобы Давид мог победить современного Голиафа".

"Украина уже стала лучшим полигоном для всех новейших технологий. Мы уже сотрудничаем с такими компаниями, как Microsoft, Amazon, Google и Starlink. Большая миссия — стать мировой лабораторией для технологических исследований", — отметил Федоров.

The Economist посвятил обложку украинским дронам

Напомним, ранее Фокус сообщил, что созданные в Украине беспилотные летательные аппараты стали предметом внимания журнала The Economist, подчеркивая их значимость как будущего оружия, меняющего баланс сил в военных конфликтах. Статья называется "Беспилотники-убийцы, впервые созданные в Украине, — оружие будущего", а обложку "украшает" самодельный украинский дрон, который несет на себе боеприпас.

Кроме того, The Economist обращает внимание на то, что украинские дроны несут в себе важные тенденции в развитии военной технологии. Это не только революция в доступности и эффективности, но и изменение стратегий ведения войны. "Автоматы Калашникова в небе" — так назвало издание украинские дроны, которые, по мнению редакции, символизируют новую эру, где технологии и вооружения становятся все более сбалансированными и доступными.

Напомним, 7 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что Украина рассматривает возможность создания должности кибердипломата из-за быстрого технологического прогресса в мире.