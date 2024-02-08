"Автоматы Калашникова в небе": The Economist посвятил обложку украинским дронам

По мнению журналистов, украинские БПЛА открывают новую эру в военном противостоянии, изменив баланс сил на поле боя.

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Созданные в Украине беспилотные летательные аппараты стали предметом внимания журнала The Economist, подчеркивая их значимость как будущего оружия, которое меняет баланс сил в военных конфликтах. Статья называется "Беспилотники-убийцы, впервые созданные в Украине, — оружие будущего", а обложку "украшает" самодельный украинский дрон, который несет на себе боеприпас.

Один из ключевых моментов, который подчеркивает The Economist, это то, что украинские дроны открывают новую эру в военном противостоянии. Эти беспилотные летательные аппараты, созданные с минимальными затратами, изменили баланс сил на поле боя. Ранее дорогие и высокотехнологичные вооружения считались преимуществом богатых стран, но теперь украинские дроны демонстрируют, что доступность и эффективность могут быть на стороне тех, кто готов к инновациям, отмечает издание.

Обложка издания The Economist

"Оружие точного наведения впервые появилось в современном виде на поле боя во Вьетнаме чуть более 50 лет назад. С тех пор вооруженные силы стремятся к точности и разрушительности, а стоимость такого оружия резко возросла. Американские артиллерийские снаряды с gps-наведением стоят 100 000 долларов за раз. Поскольку "умное" оружие дорого, оно дефицитно. Поэтому у европейских стран они закончились в Ливии в 2011 году. Израиль, стремясь скорее сохранить свои запасы, чем избежать сопутствующего ущерба, обрушил на Газу ливень тупых бомб. А что, если объединить точность и изобилие?" — говорится в статье.

Издание отмечает, что эта революция в военной технологии также вызывает вопросы о контроле и этике. С появлением массово производимых беспилотников возникает необходимость в поиске методов контроля и санкционирования их использования. Как люди будут контролировать поле боя, где действуют самокоординирующиеся рои дронов?

"Экспоненциальный рост числа российских и украинских беспилотников указывает на вторую тенденцию. Они вдохновляются и адаптируются к широко доступным потребительским технологиям. Не только в Украине, но и в Мьянме, где повстанцы в последние дни разгромили правительственные войска, добровольцы могут использовать 3d-принтеры для изготовления ключевых компонентов и собирать летательные аппараты в небольших мастерских. К сожалению, преступные группировки и террористы вряд ли отстанут от ополченцев", — отмечают журналисты.

Кроме того, The Economist обращает внимание на то, что украинские дроны несут в себе важные тенденции в развитии военной технологии. Это не только революция в доступности и эффективности, но и изменение стратегий ведения войны. "Автоматы Калашникова в небе" — так назвало издание украинские дроны, которые, по мнению редакции, символизируют новую эру, где технологии и вооружения становятся все более сбалансированными и доступными.

"Америка и ее союзники должны готовиться к миру, в котором быстро совершенствующийся военный потенциал распространяется все быстрее и шире. Когда небо над Украиной заполняется расходным оружием, сочетающим в себе точность и огневую мощь, это служит предупреждением. Массово производимые самолеты-убийцы уже меняют баланс между людьми и технологиями на войне", — резюмирует издание.

Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отчете за 5 января указывали, что Украина рассредоточивает заводы по производству беспилотников. Вероятно, это происходит для того, чтобы защититься от воздушных ударов ВС РФ по объектам промышленной базы.