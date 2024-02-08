"Автомати Калашникова в небі": The Economist присвятив обкладинку українським дронам

На думку журналістів, українські БПЛА відкривають нову еру у військовому протистоянні, змінивши баланс сил на полі бою.

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Створені в Україні безпілотні літальні апарати стали предметом уваги журналу The Economist, наголошуючи на їхній значущості як майбутньої зброї, що змінює баланс сил у військових конфліктах. Стаття називається "Безпілотники-вбивці, вперше створені в Україні, — зброя майбутнього", а обкладинку "прикрашає" саморобний український дрон, який несе на собі боєприпас.

Один із ключових моментів, на якому наголошує The Economist, це те, що українські дрони відкривають нову еру у військовому протистоянні. Ці безпілотні літальні апарати, створені з мінімальними витратами, змінили баланс сил на полі бою. Раніше дорогі та високотехнологічні озброєння вважалися перевагою багатих країн, але тепер українські дрони демонструють, що доступність і ефективність можуть бути на боці тих, хто готовий до інновацій, зазначає видання.

Обкладинка видання The Economist

"Зброя точного наведення вперше з'явилася в сучасному вигляді на полі бою у В'єтнамі трохи більш як 50 років тому. Відтоді збройні сили прагнуть точності та руйнівності, а вартість такої зброї різко зросла. Американські артилерійські снаряди з gps-наведенням коштують 100 000 доларів за раз. Оскільки "розумна" зброя дорога, вона дефіцитна. Тож у європейських країн вони закінчилися в Лівії 2011 року. Ізраїль, прагнучи скоріше зберегти свої запаси, ніж уникнути супутніх збитків, обрушив на Газу зливу тупих бомб. А що, якщо об'єднати точність і достаток?" — ідеться у статті.

Видання зазначає, що ця революція у військовій технології також викликає питання про контроль та етику. З появою масово вироблених безпілотників виникає необхідність у пошуку методів контролю та санкціонування їхнього використання. Як люди контролюватимуть поле бою, де діють самокоординовані рої дронів?

"Експоненціальне зростання кількості російських і українських безпілотників вказує на другу тенденцію. Вони надихаються і адаптуються до широко доступних споживчих технологій. Не тільки в Україні, а й у М'янмі, де повстанці останніми днями розгромили урядові війська, добровольці можуть використовувати 3d-принтери для виготовлення ключових компонентів і збирати літальні апарати в невеликих майстернях. На жаль, злочинні угруповання і терористи навряд чи відстануть від ополченців", — зазначають журналісти.

Крім того, The Economist звертає увагу на те, що українські дрони несуть у собі важливі тенденції в розвитку військової технології. Це не тільки революція в доступності та ефективності, а й зміна стратегій ведення війни. "Автомати Калашникова в небі" — так назвало видання українські дрони, які, на думку редакції, символізують нову еру, де технології та озброєння стають дедалі більш збалансованими та доступними.

"Америка та її союзники повинні готуватися до світу, в якому військовий потенціал, що швидко вдосконалюється, поширюється все швидше і ширше. Коли небо над Україною заповнюється витратною зброєю, що поєднує в собі точність і вогневу міць, це служить попередженням. Масово вироблені літаки-вбивці вже змінюють баланс між людьми та технологіями на війні", — резюмує видання.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті за 5 січня вказували, що Україна розосереджує заводи з виробництва безпілотників. Ймовірно, це відбувається для того, щоб захиститися від повітряних ударів ЗС РФ по об'єктах промислової бази.