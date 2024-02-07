У 10 разів за пів року: Україна збільшила виробництво дронів, — WSJ

В Україні дрони виготовляються приблизно на 200 заводах, більшість з них — невеликі. Станом на кінець 2023 року Київ досяг виробництва у 50 тисяч одиниць на місяць.

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Україна збільшила виготовлення безпілотних літальних апаратів. За словами старшого наукового співробітника Європейської ради з міжнародних відносин Густава Гресселя, протягом літа 2023 року Київ виробляв близько п'яти тисяч дронів на місяць, тоді як на кінець року цей показник зріс до 50 тисяч одиниць. Про це повідомило видання The Wall Street Journal.

Журналісти зазначили, що в Україні розширили виробництво малих безпілотників одностороннього використання, заряджених вибухівкою. Тоді як на початку повномасштабного вторгнення українці імпортували велику кількість дистанційно пілотованих дронів спочатку для розвідки, а потім як наступальні системи.

"Протягом останнього року Україна перейшла до виробництва власних вибухонебезпечних безпілотників приблизно на 200 заводах, розкиданих по всій країні, більшість із яких невеликі, імпровізовані виробництва", — йдеться у повідомленні.

Метою цього є виробництво мільйона дронів у 2024 році або понад 80 тисяч одиниць на місяць.

Виробництва мільйона дронів за 2024 рік: що відомо

У грудні 2023 року президент Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році Україна виготовить мільйон дронів.

3 лютого у ЗМІ розповіли, що Київ намагається збільшити виробництво БПЛА на потужностях малих підприємств. Таким чином Україна намагається перекрити дефіцит боєприпасів, який виник через затримку допомоги Заходу. У результаті по всій країні з’являються "імпровізовані фабрики", які щомісяця виробляють тисячі FPV-дронів. Наразі в Україні виробляють 62 різних види дронів, проте виробники працюють над новими моделями, які літатимуть далі та нестимуть важчі боєприпаси.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 5 січня повідомили, що Україна розосереджує заводи з виробництва безпілотників. Ймовірно, це відбувається для того, аби захиститися від повітряних ударів ЗС РФ по об'єктах промислової бази.