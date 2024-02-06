Україна змінює місця виробництва зброї, щоб захиститися від високоточних ударів, — ISW

За словами директора української компанії TAF Drones Олександра Яковенка, усі 12 підконтрольних підприємств переїжджають на нові місця кожні три місяці. Поточного року виробник планує випустити 350 тисяч FPV-дронів.

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Україна продовжує розосереджувати свою оборонно-промислову базу, щоб захиститися від цілеспрямованих російських ударів. Директор української компанії TAF Drones Олександр Яковенко 5 лютого заявив, що компанія розподілила виробництво дронів по шести незазначених містах. Усім 12 виробничим підприємствам TAF Drones доводиться змінювати своє місце кожні три місяці. Про це пише Інститут вивчення війни у зведенні від 5 лютого.

За словами Яковенка, компанія TFP Drones виробила 18 тисяч FPV-дронів у січні, на лютий заплановано випуск 25 тисяч, на березень — 30 тисяч. За 2024 рік обсяг виробництва має становити 350 тисяч FPV-дронів.

Українські військові заявили, що Україна має намір виробити понад 1 мільйон дронів у 2024 році. Розосередження заводів із виробництва дронів, імовірно, допоможе захиститися від російських повітряних ударів по об'єктах промислової бази.

5 лютого Нідерланди оголосили, що нададуть Україні ще шість літаків F-16. Міністерство оборони країни повідомило про рішення відправити шість F-16 на додаток до спочатку обіцяних 18 винищувачів після невдалих переговорів про їх продаж американській авіаційній компанії Draken International. Українські пілоти, найімовірніше, готуватимуться на літаках F-16 у навчальному центрі в Румунії.

Польща виділила новий кредит на спільне українсько-польське виробництво озброєнь. Заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква оголосив про кредит 5 лютого, але не повідомив подробиць спільних проєктів і суми кредиту.

Нагадаємо, що в ЗСУ дефіцит снарядів в Авдіївці через удари російських військ.

Також повідомлялося, що під Бахмутом загинув 26-річний син депутата Бучанської райради, який відбивав ворожий штурм.