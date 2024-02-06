Відбивав ворожий штурм: під Бахмутом загинув 26-річний син депутата Бучанської райради (фото)

Разом із Богданом Бородаєм того дня на позиції перебували ще двоє військових. Бійці Сил оборони повернулися додому на щиті після ворожого артилерійського обстрілу.

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Біля міста Бахмут на Донеччині під час бою з окупантами загинув боєць ЗСУ з Київщини Богдан Бородай. Він воював у складі 24-й окремого штурмового батальйону "Айдар". Про втрату сина повідомив його батько — депутат Бучанської районної ради Вадим Бородай, який теж служив у ЗСУ.

"Легких хмаринок, сину", — написав він.

Богдан Бородай

Журналістка й депутатка Бучанської райради Олеся Василець розповіла, що Богдан Бородай служив у 24-му окремому штурмовому батальйоні "Айдар". Того дня він разом із двома побратимами відбивали ворожий штурм у районі Бахмута.

"1 лютого в результаті котрбатарейного артилерійського вогню всі хлопці загинули", — написала вона.

Нагадаємо, що на війні загинув колишній соліст Рівненської обласної філармонії Богдан Соломко, який мав позивний "Паваротті". Він був родом із міста Сарни.

Раніше повідомлялося, що на війні загинув 23-річний льотчик із позивним Blue Helmet. Він керував винищувачем МіГ-29.