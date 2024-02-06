Отражал вражеский штурм: под Бахмутом погиб 26-летний сын депутата Бучанского райсовета (фото)

Вместе с Богданом Бородаем в тот день на позиции находились еще двое военных. Бойцы Сил обороны вернулись домой "на щите" после вражеского артиллерийского обстрела.

Related video

Возле города Бахмут Донецкой области во время боя с оккупантами погиб боец ВСУ из Киевской области Богдан Бородай. Он воевал в составе 24-й отдельного штурмового батальона "Айдар". О потере сына сообщил его отец — депутат Бучанского районного совета Вадим Бородай, который тоже служил в ВСУ.

"Легких облаков, сын", — написал он.

Богдан Бородай

Журналистка и депутат Бучанского райсовета Олеся Василец рассказала, что Богдан Бородай служил в 24-м отдельном штурмовом батальоне "Айдар". В тот день он вместе с двумя побратимами отражали вражеский штурм в районе Бахмута.

"1 февраля в результате котрбатарейного артиллерийского огня все ребята погибли", — написала она.

Напомним, что на войне погиб бывший солист Ривненской областной филармонии Богдан Соломко, который имел позывной "Паваротти". Он был родом из города Сарны.

Ранее сообщалось, что на войне погиб 23-летний летчик с позывным Blue Helmet. Он управлял истребителем МиГ-29.