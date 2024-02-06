44 атаки за ранок: ЗСУ відчувають дефіцит снарядів в Авдіївці через удари ЗС РФ (карта)

ЗС РФ наступають із півночі та закріплюються в приватному секторі. Вони також "полюють" на антени для FPV та знищують їх із артилерії, розповідає командир підрозділу ЗСУ "Химера".

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В Авдіївці склалася напружена ситуація для ЗСУ. Логістика в місто ускладнилася, а застосування дронів неможливе, оскільки ЗС РФ постійно знищують антени. Про це 6 лютого розповів командир підрозділу "Химера" Олександр Капшин у своєму телеграм-каналі.

"Ворог наступає з півночі, закріплюється в приватному секторі. П**ори знаходять антени для FPV та знищують їх артою. Авіація постійно завдає ударів керованими бомбами. На жаль, застосування дронів украй ускладнене через постійне знищення антен. Логістика в місто майже неможлива, через це в Сил Оборони відчувається дефіцит БК та засобів. Насамперед не вистачає артилерії", — написав він.

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ЗСУ просунулися поблизу Авдіївки на Донеччині, — ISW (карта)

Також, за його словами, із флангів ЗС РФ продовжують рівняти із землею села Степове та Бердичі. Для цього використовують С-300 й намагаються просунутися по посадках у сторону Новобахмутівки. Окупанти мають просування зі сторони Веселого.

"За сьогоднішній ранок ЗСУ відбили 44 атаки. 44 за ранок, не за день, не за тиждень. 44 штурми за кілька годин. Нашим хлопцям дуже-дуже важко зараз", — написав Олександр Капшин.

Аналітики DeepState зранку, 6 лютого, повідомляли, що ЗС РФ мають просування східніше за Терни, на півночі Авдіївки та біля Мар'їнки на Донеччині.

Нагадаємо, що 5 лютого повідомлялося, що ЗС РФ закріпилися на північній околиці Авдіївки.

2 лютого співзасновник проєкту DeepState Роман Погорілий в інтерв'ю Фокусу розповів, що ЗСУ не вистачає снарядів, а окупанти намагаються закріпитися в районах Авдіївки. На цей час ворог намагається закріпитися в місті й окопатися так, щоб його неможливо було вибити.