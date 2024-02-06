44 атаки за утро: ВСУ испытывают дефицит снарядов в Авдеевке из-за ударов ВС РФ (карта)

ВС РФ наступают с севера и закрепляются в частном секторе. Они также "охотятся" на антенны для FPV и уничтожают их из артиллерии, рассказывает командир подразделения ВСУ "Химера".

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В Авдеевке сложилась напряженная ситуация для ВСУ. Логистика в город усложнилась, а применение дронов невозможно, поскольку ВС РФ постоянно уничтожают антенны. Об этом 6 февраля рассказал командир подразделения "Химера" Александр Капшин в своем телеграм-канале.

"Враг наступает с севера, закрепляется в частном секторе. П**оры находят антенны для FPV и уничтожают их артой. Авиация постоянно наносит удары управляемыми бомбами. К сожалению, применение дронов крайне затруднено из-за постоянного уничтожения антенн. Логистика в город почти невозможна, поэтому у Сил Обороны ощущается дефицит БК и средств. Прежде всего не хватает артиллерии", — написал он.

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ВСУ продвинулись вблизи Авдеевки в Донецкой области, — ISW (карта)

Также, по его словам, с флангов ВС РФ продолжают "сравнивать с землей" села Степное и Бердичи. Для этого используют С-300 и пытаются продвинуться посадками в сторону Новобахмутовки. Оккупанты имеют продвижение со стороны Веселого.

"За сегодняшнее утро ВСУ отбили 44 атаки. 44 за утро, не за день, не за неделю. 44 штурма за несколько часов. Нашим ребятам очень-очень тяжело сейчас", — написал Александр Капшин.

Аналитики DeepState утром, 6 февраля, сообщали, что ВС РФ имеют продвижение восточнее Тернов, на севере Авдеевки и возле Марьинки в Донецкой области.

Напомним, что 5 февраля сообщалось, что ВС РФ закрепились на северной окраине Авдеевки.

2 февраля соучредитель проекта DeepState Роман Погорелый в интервью Фокусу рассказал, что ВСУ не хватает снарядов, а оккупанты пытаются закрепиться в районах Авдеевки. В настоящее время враг пытается закрепиться в городе и окопаться так, чтобы его невозможно было выбить.