Затримка допомоги: Україна хоче створити мільйон дронів на малих підприємствах, — WSJ

Американські журналісти приїхали у одну із майстерень на заході України, де виробляють безпілотники та намагаються компенсувати дефіцит боєприпасів. Мета компанії — створювати 10 000 БПЛА на місяць, на запчастини вони витрачають близько 14 000 доларів.

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В Україні на потужностях маленьких підприємств намагаються створити один мільйон дронів, аби перекрити дефіцит боєприпасів. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Дефіцит боєприпасів, через затримку допомоги із Заходу

Як зазначили у виданні, дефіцит боєприпасів, через затримку допомоги із Заходу, Україна намагається компенсувати виробництвом "мільйонної армії" безпілотників.

У WSJ кажуть, що наразі Україні не вистачає сучасної збройової промисловості, яка могла б підтримувати військові зусилля, і знадобляться роки та мільярди доларів, перш ніж Київ "зможе виробляти потрібну йому артилерію та ракетні системи у великих масштабах".

"Фабрики" з виробництва дронів в Україні

Проте, як заявляють журналісти, дрони, які можна зібрати з деталей, доступних на комерційному ринку, і які коштують лише кілька сотень доларів за штуку, порівняно дешеві та прості у виробництві.

Тому наразі по всій Україні з’являються "імпровізовані фабрики", які щомісяця випускають тисячі FPV-дронів.

Потім, за словами авторів матеріалу, відповідні безпілотники доставляють на фронт, де солдати прикріплюють вибухівку та закидають її в російські окопи та бронетехніку. БПЛА керує оператор за допомогою контролера та в окулярах, які дозволяють йому бачити те, що бачить камера дрона.

"З нашою економікою ми не можемо робити танки. Наше рішення — створювати дрони", — сказав виконавчий директор Sparrow Avia, компанії з виробництва безпілотників Микола Гаврилюк.

Три підприємства Sparrow Avia в Україні разом виробляють близько 3000 безпілотників FPV на місяць

Україна виробляє 62 різних види безпілотників

У виданні наголосили, що безпілотники не можуть завдати такої шкоди, як артилерійські снаряди чи міномети, однак українські війська використовують їх, аби завдавати удари по "слабких місцях" бронетехніки та націлюватися на російські вантажівки й живу силу ворога, що "ускладнює для Москви переміщення до українських окопів".

Крім того, журналісти додають, що через часті російські ракетні удари українські виробники безпілотників скорочують свою діяльність, маючи "кілька десятків працівників в одній будівлі та ще кілька десятків в іншій", щоб приховати від противника свою роботу.

Схема БПЛА. Джерело: Sparrow Avia

Також у виданні нагадали що міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявляв, що Україна йде назустріч досягненню цілі, яку президент Володимир Зеленський поставив наприкінці минулого року, щодо виробництва щонайменше мільйона дронів у 2024-му, що у понад 100 разів більше, ніж у 2022 році.

Наразі Україна виробляє 62 різних види безпілотників, а виробники дронів працюють над новими моделями, які можуть літати далі, нести важчі боєприпаси та уникати російські радіоелектронні перешкоди.

Журналісти WSJ побували на підприємстві з виробництва БПЛА

The Wall Street Journal відвідали одне з трьох підприємств Sparrow, які разом виробляють близько 3000 безпілотників FPV на місяць. За їхніми словами, Микола Гаврилюк і його партнер інвестували приблизно 500 000 доларів, аби запустити "майстерню" з метою зрештою виробляти 10 000 дронів на місяць.

Микола Гаврилюк — виконавчий директор українського виробництва дронів

Як зазначили у ЗМІ, наприкінці минулого року компанія переїхала в порожню будівлю на заході України, встановила кілька вентиляційних труб і перетворила її на фабрику FPV.

Компанія купує деякі деталі, зокрема вуглецеве волокно, камери та двигуни, але більшість виробляє та проектує власними силами.

FPV-дрон виробництва Sparrow Avia FPV-дрон виробництва Sparrow Avia

За словами журналістів, у готових безпілотних літальних апаратів тонкий корпус із вуглецевого волокна з чотирма комплектами пропелерів і акумуляторною батареєю, прикріпленою до верху.

"Найбільша проблема — отримати запчастини з Китаю та логістику їх доставки сюди", — сказав Гаврилюк

За його словами, протести далекобійників у Польщі сповільнили потік комерційних товарів в Україну в останні місяці. Також він наголосив, що компанія витрачає приблизно 14 000 доларів на запчастини на місяць.

"Це звучить як велика сума, але для армії це невеликі витрати", — йдеться у повідомленні.

Нагадую, раніше міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс заявив, що Україна має намір перенести виробництво безпілотників на територію їхньої країни.