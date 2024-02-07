В 10 раз за полгода: Украина увеличила производство дронов, — WSJ

В Украине дроны изготавливаются примерно на 200 заводах, большинство из них — небольшие. По состоянию на конец 2023 года Киев достиг производства в 50 тысяч единиц в месяц.

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Украина увеличила изготовление беспилотных летательных аппаратов. По словам старшего научного сотрудника Европейского совета по международным отношениям Густава Гресселя, в течение лета 2023 года Киев производил около пяти тысяч дронов в месяц, тогда как на конец года этот показатель вырос до 50 тысяч единиц. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

Журналисты отметили, что в Украине расширили производство малых беспилотников одностороннего использования, заряженных взрывчаткой. Тогда как в начале полномасштабного вторжения украинцы импортировали большое количество дистанционно пилотируемых дронов сначала для разведки, а затем как наступательные системы.

"В течение последнего года Украина перешла к производству собственных взрывоопасных беспилотников примерно на 200 заводах, разбросанных по всей стране, большинство из которых небольшие, импровизированные производства", — говорится в сообщении.

Целью этого является производство миллиона дронов в 2024 году или более 80 тысяч единиц в месяц.

Производства миллиона дронов за 2024 год: что известно

В декабре 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году Украина изготовит миллион дронов.

3 февраля в СМИ рассказали, что Киев пытается увеличить производство БПЛА на мощностях малых предприятий. Таким образом Украина пытается перекрыть дефицит боеприпасов, который возник из-за задержки помощи Запада. В результате по всей стране появляются "импровизированные фабрики", которые ежемесячно производят тысячи FPV-дронов. Сейчас в Украине производят 62 различных вида дронов, однако производители работают над новыми моделями, которые будут летать дальше и нести более тяжелые боеприпасы.

Напомним, аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 5 января сообщили, что Украина рассредоточивает заводы по производству беспилотников. Вероятно, это происходит для того, чтобы защититься от воздушных ударов ВС РФ по объектам промышленной базы.