В Китае создали мощное микроволновое оружие: собьет дроны, самолеты и спутники

Исследователи заявляют, что их микроволновая пушка генерирует магнитное поле, в 68 тысяч раз превышающее напряженность магнитного поля Земли.

Ученые из Северо-Западного института ядерных технологий в Сиане и Института электротехники Китайской академии наук в Пекине разработала мощное микроволновое оружие (HPM) с четырьмя компактными и эффективными двигателями Стирлинга. Эти двигатели преобразуют тепловую энергию в механическую и могут помочь сверхпроводящей катушке генерировать магнитное поле силой до 4 Тл, передает SCMP.

Исследователи заявляют, что их микроволновая пушка достаточно мощна, чтобы подавлять дроны, военные самолеты и даже спутники. Издание пишет, что данное оружие — первое в мире, основанное на технологии двигателя Стирлинга. Такая силовая установка способна генерировать непрерывное, устойчивое магнитное поле, которое в 68 тыс. раз превышает напряженность магнитного поля Земли, или же показывает 50% напряженности магнитного поля Большого адронного коллайдера.

Система вооружения легко помещается в грузовик, отличается относительно низким энергопотреблением, по сравнению с аналогичными установками. Согласно предварительным испытаниям, пушка лишь одну пятую энергии, необходимой для работы оружия такого типа, и может работать непрерывно в течение 4 ч. На работу установки не влияет сильная вибрация, даже когда грузовик движется по шоссе на высоких скоростях.

Двигатели Стирлинга Фото: CSSC

Двигатель Стирлинга играет ключевую роль в этой системе вооружения. Он способен, кроме прочего, отводить тепло, чтобы пушка не перегревалась. Поскольку двигатель работает по принципу расширения газа за счет тепла, он располагает минимальным количеством движущихся элементов, поэтому достаточно компактен, что, несомненно, тоже является плюсом. Однако у двигателя Стирлинга есть недостаток: предел его охлаждения равен 40 градусам выше абсолютного нуля (абсолютный ноль составляет -273,15 по Цельсию, — ред.), а низкотемпературные сверхпроводники, используемые для создания сильных магнитных полей, должны работать в диапазоне 4 градусов выше абсолютного нуля. Сверхпроводящие магниты используют мощные электрические токи, протекающие через катушки с нулевым сопротивлением, для создания магнитных полей. Если магнитное поле недостаточно сильное, качество электронного луча, создаваемого микроволновым оружием, будет плохим, и он не сможет распространяться далеко.

Чтобы решить эту проблему, команда ученых использовала новейшую сверхпроводящую ленту для изготовления катушек. Этот высокотемпературный сверхпроводящий материал второго поколения, известный как REBCO, может достигать нулевого сопротивления при температуре от 40 до 50 градусов выше абсолютного нуля. Кроме того, данный материал, как заявляет СМИ, "является самым производительным и дешевым продуктом в мире". Исследователи объединили этот сверхпроводящий материал с двигателем Стирлинга, чтобы достичь температуры на 48 градусов выше абсолютного нуля и создали магнитное поле, превышающее 4 Тесла (1 Тесла (Тл) — единица индукции магнитного поля, равная индукции такого однородного магнитного поля, в котором на 1 метр длины прямого проводника, перпендикулярного вектору магнитной индукции, с током силой 1 ампер действует сила 1 ньютон, — ред.). В то же время общее потребление энергии было снижено на 80% по сравнению с аналогичными технологиями.

Издание напоминает, что потребители высокотемпературных сверхпроводников второго поколения в Китае сильно зависели от иностранного импорта. В 2017 году годовая мощность производства сверхпроводящей ленты составляла всего несколько десятков километров, а качество китайских материалов желало лучше, по сравнению с качеством материалов США. В 2018 США году запретили экспортировать REBCO и другие передовые сверхпроводящие материалы в КНР. Этот запрет спровоцировал рост спроса на китайских поставщиков, в том числе на Shanghai Superconductor. Менее чем за 2 года одна только компания Shanghai Superconductor превысила годовую производственную мощность в 400 км ленты.

Ранее мы писали о том, что США испытали микроволновое оружие CHIMERA. Невидимые потоки энергии выводят из строя электронику и так обезвреживают цели. Компания хочет создать передвижные установки для использования на бортах самолетов, кораблей и наземного транспорта.