РФ поставит комплекс "Серп" на колесное шасси: чем он опасен для дронов ВСУ (фото, видео)

Российская система противодействия дронам "Защита" состоит из системы подавления БПЛА "Серп-ВС6" и модуля радиомониторинга.

Российская Федерация хочет поставить свой комплекс борьбы с беспилотными летательными аппаратами "Серп-ВС6" на колесное шасси. Об этом сообщили аналитики Defense Express 9 февраля.

На выставке World Defense Show 2024, которая состоялась в Саудовской Аравии в течение 4-8 февраля, стало известно, что Российский НИИ "Вектор", который входит в состав холдинга "Росэлектроника" корпорации "Ростех", ведет переговоры с одним из заказчиков по вопросу интеграции их комплекса борьбы с дронами "Серп-ВС6" на колесное шасси.

Во время выставки россияне продемонстрировали свою систему противодействия БПЛА "Защита", состоящую из системы подавления дронов "Серп-ВС6" и модуля радиомониторинга. Эксперты отметили, что это впервые, когда РФ демонстрирует эти системы за рубежом.

Оккупанты заявили, что благодаря установке "Серп-ВС6" на шасси, комплекс сможет выполнять функцию по прикрытию машины во время движения и территории вокруг нее.

По информации ТАСС, "Серп" может использоваться как в стационарном положении, так и в перемещаемом — отличается коротким временем развертывания.

В Defense Express рассказали, что россияне продвигают комплекс как решение против FPV-дронов. Однако в декабре сообщалось, что "Серп" прошел тестирование на одном из объектов энергетической структуры России, в частности враг планировал использовать его именно для таких целей.

Фото: Defense Express

Комплекс "Серп-ВС6": что известно

"Серп-ВС6" предназначен для подавления БПЛА в пяти диапазонах в пределах от 900 МГц до 5,8 ГГц. Он может работать в 360-градусном и 90-градусном секторах, в том числе если рядом действует "дружественный" дрон. Его заявленная дальность действия — пять километров.

Издание Military рассказало, что "Серп" способен обнаруживать, идентифицировать, отслеживать и подавлять различные типы дронов. Кроме этого, комплекс может нарушить работу систем навигации, связи и управления дрона, заставив его приземлиться или разбиться.

"Серп" способен работать автономно, в частности выбирать оптимальную дальность и режим подавления, исходя из целеуказания от РРЭ. Система может одновременно глушить несколько каналов и направлений, создавать помехи сигналам NAVSTAR (GPS), ГЛОНАСС и BeiDou, и каналам передачи данных Wi-Fi. Кроме этого, "Серп" имеет пассивный режим, в котором не излучает никаких сигналов, а только осуществляет пеленгование сигналов управления дрона с пульта оператора. Также система может определить источник сигналов, используя метод триангуляции. В результате это может помочь идентифицировать и нейтрализовать операторов дронов.

Система компактна и портативна, она подходит для нескольких случаев и может быть развернута за 30 минут. "Серп" может устанавливаться на колесную технику и совместим с другими дронами и оборудованием связи.

Напомним, 28 декабря стало известно, что научно-исследовательский институт "Вектор" холдинга "Росэлектроника" протестировал модернизированный антидронный комплекс "Серп-ВС5Д". Это произошло на одном из объектов энергетической инфраструктуры РФ.

В ноябре генеральный директор НИИ "Вектор" Сергей Скорых заявил, что с начала войны он не видел ни одного РЭБ "Серп" на позициях России.