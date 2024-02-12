В десять раз дешевле Apple Vision Pro: появились смарт-очки Framе, которые сами учатся

Если попросить голосом, очки подпишут объект перед глазами или найдут товар в магазинах. Доступен ИИ и условно бесплатная программа помощник.

Умные очки Frame AI от компании Brilliant Labs стоят относительно недорого, имеют стильную круглую форму, искусственный интеллект и открытый код. Об их выходе на рынок сообщил сайт The Verge.

На рынке появились новые умные очки: модель Frame от Brilliant Labs стоит 349 долларов США и, по утверждению компании, имеют "суперспособности ИИ". Стартап рекламирует Frame как способ получить перевод ИИ, веб-поиск и визуальный анализ содержимого прямо перед глазами.

Как показано в видео Brilliant Labs, пользователь может использовать свой голос, чтобы попросить очки определить предмет в поле зрения, найти в интернете конкретный товар, или даже поискать информацию, например, о питательной ценности пищи, которую он собирается есть. Информация отображается в виде сообщения перед глазами.

Рамка доступна в трех цветах: черном, сером и прозрачном. Также есть возможность добавить линзы по рецепту, но это повышает цену до 448 долларов. Доставка Frame начнется 15 апреля.

Официальное видео очков Brilliant Labs Framе

Умные очки от Brilliant Labs кажутся захватывающими из-за открытого исходного кода, что предоставляет пользователям и разработчикам много свободы в использовании.

Очки взаимодействуют с программой Brilliant Labs под названием Noa. Приложение содержит помощник AI, который использует модель OpenAI для визуального анализа, Whisper для перевода и Perplexity для веб-поиска. В интервью Venture Beat представитель Brilliant Labs говорит, что их искусственный интеллект Noa "учится и адаптируется как к пользователю, так и к задачам, которые они получают".

Помощник Noa можно использовать бесплатно, но это "подлежит ежедневному ограничению". Стартап планирует предложить платный уровень Noa, но до сих пор нет информации о том, сколько это может стоить. Brilliant Labs отмечает на своем канале Discord, что на сами очки "нет платного доступа или подписки" и что можно свободно использовать очки с другими приложениями.

Характеристкики очков Framе от Brilliant Labs Фото: Brilliant Labs

Brilliant Labs описывает спецификации Frame в Discord. Очки оснащены цветными microOLED дисплеями с разрешением 640 x 400 пикселей, которые проецируют свет сквозь призму перед глазами пользователей. Устройство предлагает примерно 20-градусное поле зрения по диагонали, что мало для современных очков смешанной или дополненной реальности. Это означает, что пользователь увидит только текст или изображение в маленьком поле.

Frame имеют камеру с разрешением 1280 x 720, микрофон и аккумулятор на 222 мАч. Они работают под управлением специальной операционной системы на основе Lua, которая имеет "полностью открытый исходный код с очень небольшим количеством зависимостей", на базе процессора nRF52840 Cortex-M4F.

Некоторые из этих спецификаций очков Frame, например дисплеи, такие же, как и те, что Brilliant Labs использует в другом своем гаджете под названием Monocle. Монокль позиционируют как "карманное устройство AR для творческих хакеров".