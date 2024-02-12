В десять раз дешевле Apple Vision Pro: появились смарт-очки Framе, которые сами учатся
Если попросить голосом, очки подпишут объект перед глазами или найдут товар в магазинах. Доступен ИИ и условно бесплатная программа помощник.
Умные очки Frame AI от компании Brilliant Labs стоят относительно недорого, имеют стильную круглую форму, искусственный интеллект и открытый код. Об их выходе на рынок сообщил сайт The Verge.
На рынке появились новые умные очки: модель Frame от Brilliant Labs стоит 349 долларов США и, по утверждению компании, имеют "суперспособности ИИ". Стартап рекламирует Frame как способ получить перевод ИИ, веб-поиск и визуальный анализ содержимого прямо перед глазами.
Как показано в видео Brilliant Labs, пользователь может использовать свой голос, чтобы попросить очки определить предмет в поле зрения, найти в интернете конкретный товар, или даже поискать информацию, например, о питательной ценности пищи, которую он собирается есть. Информация отображается в виде сообщения перед глазами.
Рамка доступна в трех цветах: черном, сером и прозрачном. Также есть возможность добавить линзы по рецепту, но это повышает цену до 448 долларов. Доставка Frame начнется 15 апреля.
Умные очки от Brilliant Labs кажутся захватывающими из-за открытого исходного кода, что предоставляет пользователям и разработчикам много свободы в использовании.
Очки взаимодействуют с программой Brilliant Labs под названием Noa. Приложение содержит помощник AI, который использует модель OpenAI для визуального анализа, Whisper для перевода и Perplexity для веб-поиска. В интервью Venture Beat представитель Brilliant Labs говорит, что их искусственный интеллект Noa "учится и адаптируется как к пользователю, так и к задачам, которые они получают".
Помощник Noa можно использовать бесплатно, но это "подлежит ежедневному ограничению". Стартап планирует предложить платный уровень Noa, но до сих пор нет информации о том, сколько это может стоить. Brilliant Labs отмечает на своем канале Discord, что на сами очки "нет платного доступа или подписки" и что можно свободно использовать очки с другими приложениями.
Brilliant Labs описывает спецификации Frame в Discord. Очки оснащены цветными microOLED дисплеями с разрешением 640 x 400 пикселей, которые проецируют свет сквозь призму перед глазами пользователей. Устройство предлагает примерно 20-градусное поле зрения по диагонали, что мало для современных очков смешанной или дополненной реальности. Это означает, что пользователь увидит только текст или изображение в маленьком поле.
Frame имеют камеру с разрешением 1280 x 720, микрофон и аккумулятор на 222 мАч. Они работают под управлением специальной операционной системы на основе Lua, которая имеет "полностью открытый исходный код с очень небольшим количеством зависимостей", на базе процессора nRF52840 Cortex-M4F.
Некоторые из этих спецификаций очков Frame, например дисплеи, такие же, как и те, что Brilliant Labs использует в другом своем гаджете под названием Monocle. Монокль позиционируют как "карманное устройство AR для творческих хакеров".