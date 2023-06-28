Стартап выпустил необычный монокль с встроенным ИИ: что умеет чудо-гаджет (видео)

Компания Brilliant Labs уже получила $3 млн на развитие своего удивительного проекта, причем код продукта будет открытым и доступным всем.

Related video

Очки виртуальной реальности слишком громоздкие, а вот монокль с встроенным ИИ, который разрабатывает стартап Brilliant Labs, вполне может завоевать сердца пользователей, пишет TechCrunch. Необычное устройство так и называется – Monocle — и представляет собой карманную линзу AR с открытым исходным кодом, которую можно закрепить на любых очках или держать на глазу.

В чем главная особенность устройства

На самом деле, Monocle уже доступен в продаже по цене около $350 и представляет собой гаджет по примеру гарнитур AR и VR. Но благодаря открытому коду продукта стартап смог привлечь небольшую армию почитателей среди программистов, которые общими усилиями хотят оснастить чудо-монокль функциями ИИ.

Теперь благодаря возможности прослушивать разговор пользователя через микрофон своего телефона в режиме реального времени, Monocle может генерировать персонализированную поддержку, например, предлагать темы для обсуждения на первом свидании.

Конечно, в устройстве используется самый популярный на сегодня ChatGPT-4, а вычислительный процесс происходит на серверах OpenAI. Затем ответы передаются через Bluetooth с телефона пользователя на монокль и проецируются на объектив перед глазами владельца.

Вот как Monocle крепится к оправе очков Фото: Brilliant Labs

Что внутри монокля

Гаджет поставляется с пятью различными процессорами, включая чип-ускоритель с программируемой матрицей (FPGA), который обрабатывает данные, поступающие с камеры устройства, микрофона и емкостного сенсорного датчика. Использование маломощной электроники и миниатюрных электронных деталей, по словам инженеров, позволяет объективу быть компактным и весить всего 15 г.

Смартфон необходим для работы в качестве промежуточного звена между Monocle и облачными ИИ-приложениями. Однако в долгосрочной перспективе цель состоит в том, чтобы создать прямую связь между оборудованием и облаком, избавившись от необходимости в смартфоне.

В конце концов, видение компании заключается в том, чтобы запускать модели глубокого обучения непосредственно на своих крошечных устройствах AR, что означает еще более низкую задержку и функциональность, даже если подключение к интернету потеряно.

Внутреннее устройство Monocle Фото: Brilliant Labs

Путь к прибыльности

Хотя владельцы стартапа отказываются раскрыть данные о продажах Monocle, но утверждают, что Brilliant Labs зарабатывает "неплохие деньги на единицу продукции" и "маржа действительно хорошая". По их словам, компания неплохо справляется с продажами оборудования без каких-либо маркетинговых усилий.

Помимо продажи самого устройства, Brilliant Labs планирует предоставлять дополнительные услуги на основе больших языковых моделей, что дает возможность взимать плату за подписку на них. Brilliant Labs первыми интегрировались с GPT благодаря "хорошо документированному API", но прогрессивные LLM (большие языковые модели) требует больших вычислительных ресурсов, и команда постоянно ищет более сжатые LLM.

Кроме того, в успех Brilliant Labs верят и инвесторы. Стартап объявил о начальном финансировании в размере $3 млн, которые получит от Брендана Ирибе, соучредителя Oculus; Адама Чейера, соучредителя Siri; Эрика Мигиковски, основателя Pebble.

Обзор Monocle от Brilliant Labs

Ранее Фокус писал, что Илон Маск собирается создать суперкомпьютер Tesla Dojo: войдет в пятерку самых мощных в мире.