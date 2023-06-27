Маск собирается создать суперкомпьютер Tesla Dojo: войдет в пятерку самых мощных в мире

Компания обещает, что запустит процесс создания суперкомпьютера уже в следующем месяце, а через год запустит в работу.

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Несмотря на резкую критику нейросетей со стороны Илона Маска недостатков нейросетей, команда искусственного интеллекта Tesla объявила о прогрессе в разработке специальной суперкомпьютерной платформы Tesla Dojo, сообщает DigiTimes Asia. Компьютер будет запущен в производство в июле 2023 года, и ожидается, что Dojo войти в пятерку самых передовых суперкомпьютеров мира к началу 2024 года.

Согласно отчетам Electrek и Teslarati, это можно считать еще одним важным шагом Tesla в области ИИ. Хотя чипы Nvidia A100 и H100 GPU являются доминирующими чипами в области ИИ на данном этапе, собственные чипы Tesla для обучения нейросетей могут снизить зависимость от традиционных производителей чипов.

Dojo — это суперкомпьютер, предназначенный для машинного обучения ИИ, который Tesla запустила еще на AI Day 2021. Он использует разработанные Tesla чипы и всю инфраструктуру, а также видеоданные из парка автомобилей Tesla для обучения нейронной сети, которая имеет решающее значение для поддержки машинного зрения Tesla и технологии автономного вождения.

Программное обеспечение является ключевым для функции автономного вождения, и Tesla уже использует большой суперкомпьютер с графическими процессорами Nvidia для обработки данных автономного вождения FSD.

Tesla уже использует суперкомпьютер с графическими процессорами Nvidia для обработки данных автономного вождения Фото: Скриншот

Главный инженер Tesla Тим Заман сообщил журналистам, что их вычислительный кластер имеет всего 0,3% времени простоя, 84% которого тратится на высокоприоритетные задачи. Поэтому они остро нуждаются в дополнительных вычислительных ресурсах, и суперкомпьютеры Dojo будут играть в этом отношении важную роль.

Ранее Фокус писал, что Илон Маск продвигает сервис Starlink в армии других стран.