Маск збирається створити суперкомп'ютер Tesla Dojo: увійде до п'ятірки найпотужніших у світі

Компанія обіцяє, що запустить процес створення суперкомп'ютера вже наступного місяця, а через рік запустить у роботу.

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Попри різку критику нейромереж з боку Ілона Маска недоліків нейромереж, команда штучного інтелекту Tesla оголосила про прогрес у розробці спеціальної суперкомп'ютерної платформи Tesla Dojo, повідомляє DigiTimes Asia. Комп'ютер запустять у виробництво в липні 2023 року, і очікують, що Dojo увійде до п'ятірки найпередовіших суперкомп'ютерів світу до початку 2024 року.

Згідно зі звітами Electrek і Teslarati, це можна вважати ще одним важливим кроком Tesla в галузі ШІ. Хоча чипи Nvidia A100 і H100 GPU є домінатними чипами в галузі ШІ на даному етапі, власні чипи Tesla для навчання нейромереж можуть знизити залежність від традиційних виробників чипів.

Dojo — це суперкомп'ютер, призначений для машинного навчання ШІ, який Tesla запустила ще на AI Day 2021. Він використовує розроблені Tesla чипи та всю інфраструктуру, а також відеодані з парку автомобілів Tesla для навчання нейронної мережі, яка має вирішальне значення для підтримки машинного зору Tesla та технології автономного водіння.

Програмне забезпечення є ключовим для функції автономного водіння, і Tesla вже використовує великий суперкомп'ютер з графічними процесорами Nvidia для обробки даних автономного водіння FSD.

Tesla вже використовує суперкомп'ютер із графічними процесорами Nvidia для обробки даних автономного водіння Фото: Скриншот

Головний інженер Tesla Тім Заман повідомив журналістам, що їхній обчислювальний кластер має лише 0,3% часу простою, 84% якого витрачається на високопріоритетні завдання. Тому вони гостро потребують додаткових обчислювальних ресурсів, і суперкомп'ютери Dojo відіграватимуть у цьому відношенні важливу роль.

Раніше Фокус писав, що Ілон Маск просуває сервіс Starlink в армії інших країн.