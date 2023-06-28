Стартап випустив незвичайний монокль із вбудованим ШІ: що вміє диво-гаджет (відео)

Компанія Brilliant Labs уже отримала $3 млн на розвиток свого дивовижного проєкту, до того ж код продукту буде відкритим і доступним усім.

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Окуляри віртуальної реальності занадто громіздкі, а ось монокль із вбудованим ШІ, який розробляє стартап Brilliant Labs, цілком може завоювати серця користувачів, пише TechCrunch. Незвичайний пристрій так і називається — Monocle — і являє собою кишенькову лінзу AR з відкритим вихідним кодом, яку можна закріпити на будь-яких окулярах або тримати на оці.

У чому головна особливість пристрою

Насправді Monocle вже доступний у продажу за ціною близько $350 і являє собою гаджет за прикладом гарнітур AR і VR. Але завдяки відкритому коду продукту стартап зміг залучити невелику армію шанувальників серед програмістів, які спільними зусиллями хочуть оснастити диво-монокль функціями ШІ.

Тепер завдяки можливості прослуховувати розмову користувача через мікрофон свого телефону в режимі реального часу, Monocle може генерувати персоналізовану підтримку, наприклад, пропонувати теми для обговорення на першому побаченні.

Звісно, у пристрої використовується найпопулярніший на сьогодні ChatGPT-4, а обчислювальний процес відбувається на серверах OpenAI. Потім відповіді передаються через Bluetooth з телефону користувача на монокль і проеєктуються на об'єктив перед очима власника.

Ось як Monocle кріпиться до оправи окулярів Фото: Brilliant Labs

Що всередині монокля

Гаджет постачається з п'ятьма різними процесорами, включно з чип-прискорювачем із програмованою матрицею (FPGA), який обробляє дані, що надходять із камери пристрою, мікрофона і місткісного сенсорного датчика. Використання малопотужної електроніки і мініатюрних електронних деталей, за словами інженерів, дає змогу об'єктиву бути компактним і важити всього 15 г.

Смартфон необхідний для роботи як проміжна ланка між Monocle і хмарними ШІ-додатками. Однак у довгостроковій перспективі мета полягає в тому, щоб створити прямий зв'язок між обладнанням і хмарою, позбувшись необхідності в смартфоні.

Зрештою, бачення компанії полягає в тому, щоб запускати моделі глибокого навчання безпосередньо на своїх крихітних пристроях AR, що означає ще нижчу затримку і функціональність, навіть якщо підключення до інтернету втрачено.

Внутрішній устрій Monocle Фото: Brilliant Labs

Шлях до прибутковості

Хоча власники стартапу відмовляються розкрити дані про продажі Monocle, але стверджують, що Brilliant Labs заробляє "непогані гроші на одиницю продукції" і "маржа дійсно хороша". За їхніми словами, компанія непогано справляється з продажами обладнання без будь-яких маркетингових зусиль.

Крім продажу самого пристрою, Brilliant Labs планує надавати додаткові послуги на основі великих мовних моделей, що дає можливість стягувати плату за підписку на них. Brilliant Labs першими інтегрувалися з GPT завдяки "добре документованому API", але прогресивні LLM (великі мовні моделі) вимагають великих обчислювальних ресурсів, і команда постійно шукає більш стислі LLM.

Крім того, в успіх Brilliant Labs вірять і інвестори. Стартап оголосив про початкове фінансування в розмірі $3 млн, які отримає від Брендана Ірібе, співзасновника Oculus; Адама Чейєра, співзасновника Siri; Еріка Мігіковскі, засновника Pebble.

Огляд Monocle від Brilliant Labs

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