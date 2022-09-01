"Умные" очки Glasses T1 от Lenovo заменят телевизоры: в чем секрет (видео)

Устройство совместимо со смартфонами, планшетами и ноутбуками, а также имеет встроенные наушники.

Китайская компания Lenovo разработала "умные" очки Glasses T1, которые призваны заменить обычные телевизоры. Инновационное устройство представили на международной выставке электроники Internationale Funkausstellung Berlin (IFA 2022), передает журнал PC Mag.

Разработчики вставили дисплеи micro-OLED в стильную черную оправу, которая несколько больше классических солнцезащитных очков от Ray-Ban. Lenovo Glasses T1 демонстрирует каждому глазу изображение в FullHD разрешении (1920х1080). Встроенные наушники служат для воспроизведения звука высокого качества, на дужках расположены переключатели громкости и другие кнопки управления. Стоит отметить, что модель не поддерживает технологию расширенной реальности (AR).

[ + – ] Очки Lenovo Glasses T1 [ + – ] Очки Lenovo Glasses T1

Как уверяет Lenovo, в очках Glasses T1 пользователь может практически где угодно смотреть фильмы и видеоролики, а также играть в видеоигры. Для этого их необходимо подключить через USB к современным ноутбукам, смартфонам и планшетам Android или устройствам под управлением iOS, при этом один кабель отвечает и за питание, и за передачу мультимедиа. Гаджет предназначен для одиночек, ведь никто больше не сможет увидеть, что показывают дисплеи.

Очки подстраиваются под владельца благодаря сменным зажимам для носа, регулируемым дужкам и дополнительной оправе, куда можно вставить линзы для коррекции зрения, отпускаемые по рецепту. Для дополнительного комфорта при длительном использовании дисплей имеет сертификацию TUV, предусматривающую низкое излучение синего света и устранение мерцания.

В конце 2022 года Lenovo Glasses T1 начнут продавать в Китае под названием Lenovo Yoga Glasses, а уже в следующем устройства доставят в США и другие страны мира. Стоимость необычных очков пока неизвестна.

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